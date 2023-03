Diva, chi è la corteggiatrice di Silvio a Uomini e Donne: età e lavoro

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Protagonisti, per chi non lo sapesse, dame e cavalieri del Trono Over, ma anche giovani tronisti e corteggiatori, che sono lì con un unico obiettivo: innamorarsi, trovare l’amore, rincorrerlo. Tra non poche polemiche, scontri, confronti. Tra i protagonisti del trono Over anche Silvio, corteggiatore di Gemma, che ha deciso di conoscere anche altre dame. Tra di loro Diva, che ha chiamato la trasmissione per lui: sarà quella giusta? Riuscirà a far dimenticare a Silvio la dama di Torino?

Cosa sappiamo su Diva di Uomini e Donne che vuole conoscere Silvio

Diva è una nuova dama del parterre femminile di Uomini e Donne e ha chiamato la trasmissione per conoscere appositamente Silvio. Lei vive a Modena e nella vita è un’educatrice professionale: lavora a contatto con i bambini, è laureata, ha un master e si occupa anche di piccoli con disabilità. Ma non solo. Al centro dello studio ha raccontato di essere anche una modella over 60: tra poco compirà 60 anni, ma li porta molto bene. Diva è divorziata da tempo, da ‘secoli’, come ha detto e non ha figli.

La conoscenza

“Lavoro con i bambini, ma non ho figli. Amo i cani e preferisco dedicarmi alla beneficenza. Preferisco che la vita sia investita verso gli altri perché penso che l’istinto materno si debba sentire” – ha detto Diva. La donna ha spiegato di aver preso in affido dei piccoli: “Sono stata molte volte madre di cuore e non di pancia”. Lei è una donna sportiva, ama andare in palestra e pratica il crossfit, una disciplina molto tosta. Ma non solo. Ha una grande passione per il teatro e i musical e ama circondarsi dei suoi amici.

“Mi piaci, sei un po’ too much, ma sai tornare indietro, al momento giusto sai fare un passo indietro. apprezzo le tue retromarce, il fatto che tu sia molto garbato, stiloso” – ha detto Diva a Silvio. Sarà la volta buona?