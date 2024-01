Doc nelle tue mani 3: la nuova “vela” per Andrea, anticipazioni prossima puntata

Nuovo appuntamento con Doc nelle tue mani 3. Dopo aver visto in tv la puntata d’esordio della nuova stagione, con i primi due episodi, vediamo cosa accadrà la settimana prossima.

Luca Argentero torna a vestire i panni del Andrea Fanti, alle prese con il suo nuovo-vecchio incarico di primario. Nella prima stagione “Doc” aveva scoperto che il presente era diverso da quello che credeva mentre nella seconda ha lottato contro la pandemia per proteggere il suo futuro e quello dei suoi affetti. Adesso nuove sfide lo attendono: ma quali?

Doc, reintegrato nel ruolo di primario, fa del suo meglio per gestire il reparto cercando di raggiungere gli obiettivi fissati dalla Direzione, senza però rinunciare alla qualità e all’attenzione che pretende nei confronti dei suoi pazienti. In più, in questa nuova stagione, faremo la conoscenza di nuovi personaggi. Ieri sera, giovedì 11 gennaio 2024, sono andati in onda i primi due episodi: ecco cosa è successo e cosa vedremo nel secondo appuntamento.

Cosa è successo nella prima puntata

Prima di vedere le anticipazioni in merito al secondo appuntamento vediamo cosa è andato in onda ieri sera su Rai. Ricordiamo che tutte le puntate sono disponibili on demand su Rai Play. Nel primo episodio, intitolato “Risvegli“, indossato di nuovo il camice, Doc ha dovuto affrontare il suo primo giorno da primario. Nuove responsabilità da gestire senza mettere in secondo piano i pazienti, nonostante le pressioni della nuova direttrice amministrativa, che minaccia di chiudere il reparto. Per fortuna Doc può sempre contare sulla sua squadra, anche se Giulia non ha ancora archiviato l’idea di lasciare il reparto e Riccardo viene messo in difficoltà dai tre nuovi specializzandi.

Nel secondo episodio invece, intitolato “Lasciar andare“, la notizia del nuovo ricordo di Doc ha scombussolato gli equilibri del reparto: Agnese teme che recuperare la memoria possa destabilizzare la vita di Andrea, mentre Damiano è preoccupato per gli effetti che questa novità potrebbe avere su Giulia. Doc, invece, è sempre più euforico, anche se non è facile incastrare la terapia prescrittagli da Enrico fra i mille impegni da primario.

Anticipazioni seconda puntata Doc nelle tue mani 3

Vediamo ora cosa accadrà tra sette giorni. Ebbene, secondo le anticipazioni di Doc nelle tue mani 3 in tv vedremo gli episodi numero tre e quattro. La trama: in “Perfetta“, Doc scava alla ricerca di nuovi ricordi e, ora che ha finalmente incontrato la sua “vela”, ha una pista chiara da seguire. Al suo fianco c’è Giulia che, oltre ai problemi di Andrea e a una direttrice d’orchestra appena ricoverata, deve però pensare anche alla sua carriera.

A seguire, nel secondo episodio, mentre viene ricoverato un panettiere con strani sintomi, la ricerca della memoria di Doc arriva a un punto morto. Forse, però, Andrea ha trovato una nuova “vela”: il concorso di cori in onore di Mattia che si terrà a breve.