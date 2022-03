Documentario su Gigi Proietti di Edoardo Leo, come e quando vederlo al cinema a Roma

Gigi Proietti, il grande mattatore del cinema italiano, nel documentario di Edoardo Leo uscito ieri al cinema. Un lavoro che ripercorre la vita e la carriera del maestro con tantissime testimonianze illustri. La proiezione rimarrà per una settimana, fino al 9 marzo: si tratta di un docufilm per ripercorrere una “carriera incredibile” – ha spiegato l’artista romano – “materiali inediti, cavalli di battaglia, testimonianze”. Compresa la sua “ultima intervista” e il suo “segreto”. Gigi Proietti, lo ricordiamo, è scomparso il 2 novembre 2020, nel giorno del suo compleanno, quando avrebbe compiuto 80 anni.

Il documentario di Edoardo Leo su Gigi proietti

E ora arriva un grande documentario per ricordarlo. «Per chi lo ha amato. Per chi lo conosceva. E anche per chi non lo conosceva abbastanza. Dopo la presentazione alla Festa del cinema di Roma finalmente portiamo #luigiproiettidettogigi in sala», aveva annunciato l’attore Edoardo Leo nei giorni scorsi.

«Dal 3 al 9 marzo i cinema di tutta Italia celebrano Gigi Proietti con questo mio documentario sulla sua vita. Sono onorato e grato di potervi raccontare un gigante. Unico. Inimitabile. Indimenticabile», ha aggiunto l’attore. Il docufilm è uscito in tutta Italia. Ogni giorno Edoardo Leo sarà in una sala diversa per assistere alla proiezione, incontrare il pubblico e parlare del maestro.

Dove vedere al cinema Luigi Proietti detto Gigi

Ecco alcuni Cinema dove sarà possibile vedere il documentario:

Venerdi 4 marzo: ODEON

Sabato 5 marzo: The space MODERNO

Domenica 6 marzo: ANDROMEDA

Lunedì 7 marzo: LUX

Mercoledì 8 marzo: FARNESE

La lista completa dei cinema è su www.nexodigital.it mentre per sapere dove sarà presente Edoardo Leo per ciascuna data è possibile consultare la sua pagina Facebook Ufficiale.