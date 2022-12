Dolcenera, chi è il marito Gino Campanile: età, lavoro, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche la nota cantante e polistrumentista Dolcenera, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla vita sentimentale e all’amore per il compagno, nonché suo manager, Gino Campanile.

La storia d’amore tra Dolcenera e Gino Campanile

Si chiama Gino Campanile lo storico compagno di Dolcenera, la nota cantante che ha partecipato ben 5 volte al Festival di Sanremo e che nella sua brillante carriera, album dopo album, ha collezionato grandi successi. E ha fatto la storia della musica. Gino Campanile è di Maglie, in provincia di Lecce, ha 7 anni in più della cantante e oggi è anche suo manager: i due si sono conosciuti quando erano piccolissimi, Dolcenera aveva appena 18 anni. E da quel momento non si sono più staccati, anzi: sono complici e affiatati come non mai.

Gino, proprio come Dolcenera, ha una grande passione per la musica, ma sappiamo che ha una laurea in giurisprudenza: lavora come avvocato e segue la cantante in tutto il suo percorso. Come compagno e manager.

Il presunto tradimento

Gino sembrerebbe un uomo riservato, paziente. E i due hanno un rapporto meraviglioso, nonostante qualche piccolo pettegolezzo: quando Dolcenera ha partecipato a Music Farme, infatti, si vociferava di un tradimento con Francesco Baccini. Una storia che si è rivelata essere poi falsa. Niente e nessuno riuscirà mai a scalfire l’amore tra Dolcenera e il suo Gino: i due, che non hanno figli, vivono insieme a Firenze.

Difficile, invece, trovare le foto di Gino sui social: non sembrerebbe avere un profilo Instagram e compare di rado su quello di Dolcenera. A dimostrazione che è un uomo schivo, riservato, lontano dalla cronaca rosa e dai pettegolezzi.