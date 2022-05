Domenica In, anticipazioni puntata 15 maggio 2022: chi sono gli ospiti di domenica

Come ogni domenica l’appuntamento su Rai 1 è con Domenica In, il salotto televisivo che vede alla conduzione, ormai da anni, Mara Venier, pronta ad accogliere in studio tantissimi ospiti con i loro racconti di vita, di carriera. Per un pomeriggio all’insegna dell’attualità sì, ma anche della spensieratezza, della bella musica e della leggerezza.

Il talk show sull’Eurovision 2022 a Domenica In

Stando alle anticipazioni riportate da TvBlogo, la puntata si aprirà con un talk tutto dedicato all’Eurovision Song Contest e in studio ci saranno Marino Bartoletti, Mara Maionchi e Andrea Scanzi. Poi, dovrebbe esserci in collegamento anche Albano, che insieme a Romina Power ha partecipato alla kermesse musicale per ben due volte, nel 1976 e nel 1985.

L’omaggio a Franco Battiato

Un importante momento della puntata sarà quello dedicato all’omaggio a Franco Battiato. In studio ci saranno ancora Marino Bartoletti, Mara Maionchi e Andrea Scanzi, che ha scritto un libro dedicato al cantautore siciliano.

Quelle brave ragazze e Teo Teocoli

E ancora, da Mara Venier a Domenica In si parlerà del docu-film ‘Quelle brave ragazze‘, che vede come protagoniste Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti. Mentre Teo Teocoli sarà protagonista di un’intervista strana nei panni di Adriano Celentano.

Flavio Insinna e lo spazio dedicato alla musica (e non solo)

A Domenica In, poi, tornerà Flavio Insinna, che presenterà il nuovo film di Rai 1 ‘A muso duro’, dove viene raccontata la storia del medico Antonio Maglio, l’ideatore delle Para Olimpiadi nel 1960. Per lo spazio dedicato alla musica, invece, ci saranno i Matia Bazar con un medley dei loro successi, mentre per l’angolo dedicato ai libri verranno presentati due nuovi tomi. Il primo è Tequila bang bang di Veronica Pivetti, il secondo è Roma camminando di Francesco Rutelli.