Domenica In, anticipazioni puntata 18 settembre 2022: chi sono gli ospiti

Dopo il debutto e il successo della prima puntata, domenica torna l’immancabile appuntamento con Mara Venier e il suo programma. La padrona di casa, come sempre, è pronta ad accogliere in studio tanti ospiti, che si racconteranno a cuore aperto, tra risate e momenti commoventi.

Stefania Sandrelli a Domenica In

A Domenica In come ospite arriverà, stando alle anticipazioni rilasciate da TvBlogo, Stefania Sandrelli, che in un’intervista rilasciata a Repubblica ha parlato di un episodio molto doloroso della sua vita. L’attrice, infatti, ha raccontato di essere stata picchiata da un famoso calciatore della Lazio, che da giovane avrebbe tentato di avvicinarsi a lei sessualmente.

Tutti gli altri ospiti

Tra gli ospiti anche Walter Veltroni, regista del film ‘È stato tutto bello’, dove ha raccontato la storia di Paolo Rossi. In studio, infatti, anche la moglie del calciatore, Federica Cappelletti. Ci sarà anche Alberto Matano, amico di Mara Venier che parlerà con lei della morte della Regina Elisabetta.

Il caso Totti-Blasi da Mara Venier

Nel salotto di Domenica In si parlerà anche del caso mediatico più seguito di sempre, quello che vede protagonisti Francesco Totti e Ilary Blasi. In studio ci saranno Roberto D’Agostino, Monica Leoffredi, Vittorio Feltri, Simona Marchetti e Alex Nuccetelli.