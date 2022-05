Domenica In, anticipazioni puntata 22 maggio 2022: chi sono gli ospiti, arriva Gianluca Vacchi

Torna, come ogni domenica, l’appuntamento fisso e imperdibile con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Rai 1. Mara Venier, padrona di casa, è pronta ad accogliere in studio, come fa da tempo, tantissimi ospiti, che si racconteranno a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Gianluca Vacchi a Domenica In

Stando alle anticipazioni riportate da Tv Blogo, a Domenica In arriverà Gianluca Vacchi, sicuramente un personaggio che non passa (e non è mai passato) inosservato. L’imprenditore, seguitissimo sui social dove pubblica i suoi balletti, si racconterà a cuore aperto, in una lunga e schietta intervista. Tra l’altro, Vacchi è protagonista di un documentario dal titolo ‘Mucho mas’, in parla di se stesso a 360 gradi. Documentario disponibile sulla piattaforma Prime Video dal prossimo 25 maggio.

Mika e i Ricchi e Poveri per lo spazio dedicato alla musica

Non finisce qui. A Domenica In si tornerà a parlare dell’Eurovision Song Contest, quello che si è concluso sabato scorso con la vittoria dei Kalush Orchestra dell’Ucraina e in collegamento ci sarà Mika, uno dei conduttori insieme a Laura Pausini e Alessandro Cattelan. L’ex giudice di X Factor si racconterà, ma poi per lo spazio dedicato alla musica arriveranno da Mara Venier anche i Ricchi e Poveri, che si esibiranno con alcuni dei loro successi che hanno fatto la storia della musica italiana.

Il ricordo di Giovanni Falcone

Una puntata ricca quella di Domenica In. In collegamento ci sarà anche Maria Falcone, la sorella del magistrato Giovanni Falcone che è stato ucciso insieme alla moglie Francesca Morvillo e i tre uomini della scorta, Antonio Mortinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, dalla mafia, da Cosa Nostra.

Federica Pellegrini e Luigi Strangis come ospiti

E ancora, da Mara Venier, per lo spazio dedicato allo sport, arriverà Federica Pellegrini, che si racconterà a cuore aperto. Poi direttamente da Amici il vincitore dell’ultima edizione, Luigi Strangis, che sicuramente si esibirà in studio e parlerà del suo bellissimo percorso nella scuola più famosa d’Italia.