Domenica In, chi sono gli ospiti di domenica 26 febbraio 2023: le anticipazioni

Come ogni domenica che si rispetti, perché è difficile immaginare il palinsesto senza, andrà in onda Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Rai 1. Alla conduzione, come sempre, Mara Venier, pronta ad accogliere in studio i suoi ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo che si toglieranno tutte le maschere e si racconteranno a cuore aperto. Dalla carriera all’amore. Tra musica, interviste inedite e momenti di leggerezza perché tutto questo, e molto altro, è Domenica In. E i telespettatori lo sanno bene!

Elodie e altri cantanti di Sanremo a Domenica In

Stando alle anticipazioni riportate da TvBlogo, la puntata di domenica 26 febbraio si aprirà con Elodie, una delle protagoniste del Festival di Sanremo che si è concluso da poco con la vittoria di Marco Mengoni. La cantante romana ha portato sul palco ‘Due’, canzone già tormentone in radio e si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata. Ma non finisce qui. Direttamente dall’Ariston in studio arriveranno I Cugini di Campagna, che si esibiranno con il loro brano ‘Lettera 22’, i Colla Zio che hanno portato a Sanremo ‘Non mi va’ e Gianmaria, che canterà di nuovo ‘Il mostro’.

Tutti gli altri ospiti di domenica 26 febbraio 2023

Ma non finisce qui. Tra gli ospiti della puntata anche Enzo Iacchetti, che si racconterà a cuore aperto: dai successi dietro il bancone del tg satirico Striscia la Notizia con l’amico di sempre Ezio Greggio all’amore. Direttamente da Sanremo, invece, ci sarà Chiara Francini, che ha condotto con Amadeus la quarta serata del Festival, quella dedicata ai duetti.

Il cast di Mare Fuori da Mara Venier

Da Mara Venier, poi, arriveranno alcuni dei protagonisti della fiction Rai di successo Mare Fuori, che ora sta appassionando tutti con la sua terza stagione. La padrona di casa, poi, lascerà parola a Bruno Vespa, conduttore e giornalista che dal 27 febbraio ritornerà sul piccolo schermo nell’access prime di Rai 1 con un nuovo programma ‘Cinque minuti’.

L’appuntamento, quindi, è per domenica 26 febbraio a partire dalle 14 su Rai 1.