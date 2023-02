Luca Laurenti si commuove ricordando Maurizio Costanzo: lacrime a Verissimo (VIDEO)

Non è riuscito a trattenere le lacrime, nel ricordare il suo amico Maurizio Costanzo. È un Luca Laurenti molto diverso da quello che siamo abituati a vedere, quello che oggi è apparso in tv, ospite di Silvia Toffanin nella trasmissione Verissimo, in onda su Canale % questo pomeriggio.

Il presentatore e attore comico, spalla di Paolo Bonolis, si è commosso raccontando la sua amicizia con Maurizio Costanzo, gli anni passati insieme “dietro le quinte”, le cose che “non si possono raccontare”, perché rappresentano la parte privata della vita dei personaggi pubblici. Ma che oggi sono state svelate almeno in parte, mostrando la fragilità e l’umanità di quelle che sembrano persone sempre sorridenti e al di sopra delle disgrazie, che invece soffrono come tutti noi.

Le lacrime di Luca Laurenti

“Metto Maurizio Costanzo nella mia cornice familiare. Ci ho passato 9 anni insieme a Buona Domenica. E parlare di lui al passato…”. Luca Laurenti non riesce a parlare. Le lacrime interrompono le sue parole. La Toffanin lo incoraggia, confermando l’affetto che tutti nutrivano nei suoi confronti.

“Per quanto mi sia esercitato a casa per non piangere – dice Luca – non ce la faccio. In questi momenti mi sento come un equilibrista, tra le lacrime e i sorrisi. Per quanto possa raccontare le cose più belle, come le canzoni che scrivo, le parole non dette sono quelle che vivo nel mio cuore. Faccio televisione da 36 anni e so che devo trasformare le mie emozioni. Maurizio per me è come è un padre. Io non ho i genitori, ho perso tutti. Ma non mi sono mai abituato alla perdita. Ogni morte è una un dolore forte, muore una parte di noi. Di Maurizio mi rimarranno i riti, ci ritrovavamo in cerchio dentro ai camerini. E poi come me era amante dei cani, ricordo la sua tenerezza. Noi dobbiamo sempre utilizzare il cuore. E lui era un uomo di cuore. Io stanotte non ho dormito, me lo sono sognato, gli ho detto che aveva gli occhi bianchi, lui si è alzato, si è vestito e mi ha abbracciato. Io gli ho detto: Maurizio, quando penso alla forza penso a te”.