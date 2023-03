Domenica In, chi sono gli ospiti di domenica 26 marzo 2023: anticipazioni puntata, il ricordo di Paolo Limiti

Come ogni domenica che si rispetti l’appuntamento su Rai 1 è solo uno. Ed è quello con Domenica In, il salotto televisivo che vede alla conduzione, ormai da anni, Mara Venier, la ‘zia’ nazionale che avrà un solo compito: accogliere in studio i suoi ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. Che si racconteranno a cuore aperto e senza freni. Tra emozioni, colpi di scena e tante risate. L’appuntamento con Domenica In è per il 26 marzo, a partire dalle 14.

Il ricordo di Paolo Limiti a Domenica In

Stando alle anticipazioni riportate come sempre in esclusiva da TVBlogo, a Domenica In ci sarà il ricordo di Paolo Limiti, uno dei parolieri che ha fatto la storia della musica leggera italiana. Ma anche un autore e conduttore affermato: come fare a dimenticare il suo Rischiatutto? In studio, per ricordarlo, ci saranno tantissimi ospiti. Da Justine Mattera, sua compagna di vita e moglie, alla cantante Giovanna, storica amica. E ancora, ci sarà Tiziana Rivale, che canterà La voce del silenzio, uno dei brani più celebri scritti da Limiti, Manuela Villa, Iva Zanicchi e Gigi Finizio. Lunga intervista, poi, a Carlo Cinque, storico collaboratore del conduttore: gli è stato al fianco negli ultimi 10 anni di vita e oggi si occupa dell’associazione Etta e Paolo Limiti.

Tutti gli altri ospiti di Mara Venier

Ma non finisce qui. Tra gli ospiti della puntata di domenica 26 marzo anche Walter Veltroni e Neri Marcorè, che parleranno del loro film ‘Quando’. Da Mara Venier, poi, tornerà Gabriella Labate, la moglie di Raf. E la padrona di casa accoglierà in studio anche Giorgia, reduce dal successo di Sanremo con Parole dette male e l’attore Rocco Papaleo. Con le risate che non mancheranno!

L’appuntamento, quindi, è per domenica 26 marzo, in diretta su Rai 1, a partire dalle 14. Il programma si potrà seguire anche in streaming su Rai Play.