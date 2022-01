Domenica In, Pierpaolo Pretelli salta la puntata di oggi 23 gennaio 2022: ecco perchè e come sta

E’ tutto (quasi) pronto per una nuova e imperdibile puntata di Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Rai 1. Saranno tantissimi, come sempre, gli ospiti di Mara Venier, pronti a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e carriera. Prima lo spazio dedicato al virus con le ultime novità, poi la carrellata di ‘vip’: da Ivana Spagna, Bobby Solo, Nino D’Angelo, Pierluigi Diaco, Flavio Insinna fino alle tre protagoniste del film ‘Tre Sorelle’ Serena Autieri, Rocio Morales, Giulia Bevilacqua e Chiara Francini. Oggi, però, non ci sarà la presenza fissa, quella di Pierpaolo Pretelli. Il motivo? Il noto influencer, modello e conduttore ha il Covid.

Pierpaolo Pretelli non c’è a Domenica In oggi 23 gennaio 2022: ecco perché e come sta

E’ stato proprio Pierpaolo Pretelli poche ore fa ad annunciare di essere positivo al virus. “Ciao ragazzi, purtroppo sono positivo al covid, ma faccio scudo con le mie tre dosi di vaccino. Dispiace domani non essere con la mia Mara Venier a Domenica In. Torno presto”.

Come sta Pierpaolo Pretelli?

Pierpaolo, però, ha rassicurato tutti i suoi fan: ‘Per fortuna ho la mamma che mi assiste. Un po’ di dolori muscolari, l’unico sintomo. Grazie per i messaggi’. Con la speranza, quindi, di una pronta guarigione per rivederlo il prima possibile a Domenica In con le sue bellissime esibizioni!