Don Backy: chi è, età, carriera, canzoni, oggi, chi è la moglie, figlio, vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Daniela Rosati, ex moglie di Adriano Galliani e tra le prime conduttrici tv a portare la medicina sul piccolo schermo, anche Don Backy, il noto cantautore che si racconterà a cuore aperto. Lui, autore di alcune tra le più belle canzoni della musica, di recente ha pubblicato un romanzo dal titolo ‘Cose da pazzi’.

Dagli esordi al debutto di Don Backy

Don Backy, all’anagrafe Aldo Caponi, è nato a Santa Croce sull’Arno il 21 agosto del 1939 ed è un noto cantautore, attore e scrittore. Ha trascorso buona parte dell’infanzia nella città campana di Nocera Superiore e prima di intraprendere la carriera di musicista, Aldo Caponi ha lavorato in una conceria di pellame, coltivando in seguito la passione per la pittura, la recitazione e la musica rock. Ha incominciato a suonare la chitarra da giovane, ma è nel 1960 che ha esordito perché ha inciso il suo primo singolo discografico, registrato a Roma e auto-prodotto.

I successi, il clan Celentano

Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro, diventando Don Becky e collaborando con il Clan Celentano, fino a che non decise di rompere ogni legame. Lui ha scritto molti test per il Clan e sulla musica di Stand by me ha scritto per Celentano il testo di Pregherò. Ha partecipato a Sanremo nel 1967, insieme a Johnny Dorelli, con l’Immensità. Ha lavorato molto con Mina, poi ha deciso di allontanarsi dalla scena musica e ha pubblicato dei fumetti e ha preso parte a commedie musicali. Ha partecipato, nel corso degli anni, a vari programmi televisivi e recentemente, nel 2021, è uscita Firenze storia, canzone scritta nel 2019 per Narciso Parigi.

Le sue canzoni

Tra i suoi singoli di successo ricordiamo:

Volo lontano/Solo con te

Mi manchi tu

L’ombra nel sole

L’immensità

Non piangere stasera

Un sorriso

Marzo

Chi è la moglie, vita privata

Don Backy è sposato dal 1968 con Liliana Petralia, nella vita un’attrice. Dalla loro unione, nel 1969, è nato il figlio Emiliano.