Don Backy, chi è la moglie Liliana Petralia: età, lavoro, figli

Nuovo imperdibile appuntamento con il salotto di Oggi è un altro giorno, il programma televisivo condotto da Serena Bortone in onda tutti i giorni su Rai a partire dalle ore 14.00. E oggi, proprio ad Oggi è un altro giorno, ci sarà il cantautore e attore Don Backy. Ma se sulla sua vita professionale e lavorativa sappiamo praticamente tutto, che dire della sua sfera sentimentale? Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata e sulla moglie Liliana Petralia.

Cosa sappiamo sulla vita privata di Don Backy, chi è la moglie Liliana Petralia

Lui, Aldo Caponi (84 anni ad agosto), è un cantautore, attore e scrittore italiano noto al pubblico con il nome d’arte Don Backy. Della sua carriera sappiamo degli esordi difficili, dove portava avanti un altro lavoro senza però rinunciare alla passione per il rock, all’ingresso nel Clan Celentano (ma anche la rottura dallo stesso a causa di alcuni contrasti di natura ecnomica) con l’adozione dello pseudonimo Don Backy, fino ad arrivare al successo. In carriera ha inciso oltre 20 album in studio e più di 30 singoli; ma è stato anche un volto cinematografico avendo interpretato negli anni molteplici ruoli. Insomma, una vita professionale davvero intensa. Ma che dire del privato? Don Backy è sposato dal 1968 con Liliana Petralia e proprio nel 2023 festeggeranno 55 anni di matrimonio. Lei è stata una famosa attrice soprattutto degli anni ’60, lo stesso periodo in cui conobbe il marito. Non a caso il colpo di fulmine tra la coppia scattò sul set: si girava Super rapina a Milano, scritta dallo stesso Don Backy insieme a Celentano.

Don Backy e Liliana Petralia, un amore lungo oltre 50 anni: il figlio

Dalla loro unione nel 1969, un anno dopo essersi sposati, è nato Emiliano, unico figlio della coppia. In famiglia l’amore per il mondo dello spettacolo, che sia il cinema oppure la musica, li ha sempre contraddistinti. Ad oggi tuttavia non si hanno molte informazioni sul figlio: non sappiamo se abbia seguito le orme dei genitori o se si sia dedicato ad altro.

