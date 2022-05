Don Matteo 13, anticipazioni penultima puntata martedì 24 maggio 2022: trama episodi, quando finisce la serie tv

Andrà in onda eccezionalmente di martedì anche la prossima settimana Don Matteo 13, la serie tv di successo di Rai 1 che da tempo sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Dopo il passaggio di testimone di Terence Hill a Raoul Bova, che ora interpreta Massimo, il pubblico non vede l’ora di scoprire come terminerà questa stagione. Tra risate con il maresciallo Cecchini e colpi di scena.

Il coraggio di credere: trama del prossimo episodio di Don Matteo 13

L’episodio della nona e penultima puntata di Don Matteo si intitola ‘Il coraggio di credere‘. L’attenzione sarà in buona parte incentrata sulla piccola Ines, che andrà a vivere a casa di Anna per qualche giorno: qui la Capitana si chiederà se potrà mai essere una buona madre e in lei comincerà a farsi strada un desiderio di maternità. Ines, intanto, verrà coinvolta da Cecchini e Marco in un’operazione segreta. Greta, invece, peggiorerà per via del tumore, Federico cercherà di fare di tutto per salvarla: cosa si inventerà?

Quando va in onda l’ultima puntata?

Cambio di programmazione per Don Matteo. La prossima settimana, proprio come è successo nella precedente, la serie tv di successo andrà in onda due volte: il martedì e il giovedì. E proprio giovedì, il 26 maggio, ci sarà il finale di stagione, quindi l’ultima puntata di Don Matteo 13.