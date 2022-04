Don Matteo 13, anticipazioni puntata 21 aprile 2022: trama episodi

Torna, come ogni giovedì che si rispetti, l’appuntamento con Don Matteo, la serie tv di successo che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. E che quest’anno, per la tredicesima stagione, vedrà l’addio di Terence Hills, che per un lungo periodo ha vestito i panni del parroco più famoso e amato d’Italia.

L’episodio della quarta puntata di Don Matteo

Questa sera andrà in onda l’episodio dal titolo ‘Così vicini, così lontani’. Il pm Nardi incontrerà il fratellastro Franco Fanelli, mentre la capitana Anna riceverà la visita di Lucio Valente, il suo ex istruttore con il quale la complicità non è mai mancata. Nel frattempo, Cecchini sarà sotto i riflettori, mentre i Carabinieri e Don Matteo dovranno indagare sulla morte di una parrocchiana. Probabilmente, il fratellastro di Nardi è ritornato a Spoleto sì per rivederlo, ma non è escluso che ci siano legami con l’omicidio.

Quando entrerà in scena Raul Bova

Nella prossima puntata, la quinta, entrerà in scena Raul Bova, che interpreterà Don Massimo. I telespettatori, quindi, dovranno salutare Don Matteo perché la tredicesima stagione continuerà sì…ma senza di lui.