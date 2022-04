Don Matteo 13, anticipazioni puntata 7 aprile 2022: trama episodi, Cecchini preoccupato per Anna

Dopo il debutto e il successo della scorsa settimana, sta per tornare Don Matteo, la fiction di Rai 1 giunta alla sua tredicesima stagione, quella che da anni, ormai, sta appassionando milioni di telespettatori. Ma cosa succederà nel prossimo episodio? E quando subentrerà Raul Bova, nei panni di Don Massimo?

Don Matteo 13, gli episodi di stasera in tv

Nel secondo episodio dal titolo ‘Amore e Rabbia‘, Don Matteo dovrà fare i conti con la morte di un avvocato, che viene ritrovato ucciso a Spoleto. Gli investigatori dovranno fare chiarezza sul fatto, capire cosa sia successo all’uomo. Intanto, il parroco si imbatterà in Federico, un adolescente che sarebbe fuggito proprio dall’abitazione della vittima: c’entra qualcosa con la morte? Tra i due, però, si creerà un bellissimo rapporto e Don Matteo farà di tutto per provare la sua innocenza.

Cecchini e Anna: il ‘suicidio’

Stando alle anticipazioni, il pm Marco Nardi continuerà a essere diviso tra il capitano Oliveri e Valentina, la figlia del colonnello Anceschi. Anna, invece, sarà delusa perché Sergio, una volta uscito dal carcere, è sparito dimenticandosi di lei e della figlia Ines. Sarà proprio il maresciallo Cecchini a starle vicino, tra non pochi fraintendimenti: l’uomo, infatti, racconterà a Don Matteo che Anna avrebbe intenzione di togliersi la vita.

Quando arriva Raoul Bova?

Ancora troppo presto per l’entrata in scena di Raoul Bova, che dovrà vestire i panni di Don Massimo. Pare che l’attore farà la sua prima comparsa, per diventare poi protagonista, a partire dalla quinta puntata della tredicesima stagione, quando Don Matteo gli passerà idealmente il testimone.

Repliche e streaming di Don Matteo 13

Tutti gli episodi di Don Matteo andranno in onda il giovedì, salvo cambiamenti del palinsesto, subito dopo l’appuntamento consueto con I Soliti Ignoti. Le repliche, lo ricordiamo, sono disponibili, in forma gratuita, sul portale Rai Play.