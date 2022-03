Don Matteo 13, anticipazioni seconda puntata 7 aprile 2022: trama prossimi episodi e repliche

Da 13 anni, ormai, Don Matteo entra nelle case degli italiani. È quasi un amico per molti, ‘uno’ di famiglia e Terence Hill, che veste i panni del prete più famoso di sempre, lo è ancora di più in questa tredicesima stagione, l’ultima per lui da sacerdote. Ultima perché presto prenderà ‘il suo posto’ Raoul Bova, che sarà il nuovo don Massimo. Ma cosa accadrà nella seconda e imperdibile puntata che, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda il 7 aprile?

Don Matteo 13, gli episodi di giovedì 7 aprile 2022

Stando alle anticipazioni giovedì 7 aprile verrà trasmesso l’episodio dal titolo ‘Amore e rabbia’. Protagonista, inevitabilmente, sarà Don Matteo, che dovrà indagare e fare chiarezza sulla morte di un avvocato. Una situazione complicata che ‘coinvolgerà’ in parte Federico, un adolescente dal passato difficile che il prete ha incontrato proprio mentre fuggiva dalla casa della vittima. Don Matteo deciderà di aiutare il giovane e lo accoglierà in canonica. E ancora, tra Valentina e Nardi si creerà un buon rapporto, mentre Anna cercherà in tutti i modi di dimenticare Sergio e di andare avanti. Al suo fianco ci sarà Marco, interpretato da Maurizio Lastrico, che cercherà di sostenerla: la capitana sarà in grado di voltare pagina?

Cosa è successo nella prima puntata di Don Matteo

Don Matteo, interpretato come sempre dall’amato attore Terence Hill, è pronto per festeggiare i suoi 40 anni di sacerdozio. Tutti in canonica si stanno preparando per la festa, alla quale parteciperanno anche Marco e Anna. Ma non solo. Ritornerà anche il Colonnello Anceschi, interpretato da Flavio Insinna, e la figlia Valentina. Tutto sembra procedere bene, ma con Don Matteo le sorprese, a volte anche quelle brutte, sono dietro l’angolo. Il parroco, infatti, nella prima puntata ha dovuto fare i conti con la scomparsa di una persona a lui cara.

Cast, repliche e streaming

Ma vediamo ora la ‘parte tecnica’. Don Matteo, che vede nel cast gli attori Terence Hill, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Raoul Bova e la new entry Emma Valenti, si potrà seguire sì in diretta su Rai 1, ma anche in streaming sul portale Rai Play. Sempre qui, in forma gratuita, sono disponibili tutti gli episodi.