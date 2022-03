Don Matteo 13, anticipazioni prima puntata 31 marzo 2022: trama episodi, cast, repliche e streaming su Rai Play

I fan possono tirare un sospiro di sollievo e attivare il conto alla rovescia perché tra pochissimo, dopo un lungo periodo di attesa, debutterà su Rai 1 la tredicesima stagione di Don Matteo, una delle serie più amate e seguite di sempre. Con tantissime conferme sì, ma anche troppe novità perché entrerà in scena un nuovo parroco, Don Massimo, che verrà interpretato da Raoul Bova. Ma cosa succederà nei primi e imperdibili episodi di stasera, giovedì 31 marzo?

Don Matteo, le anticipazioni degli episodi di stasera in tv

Don Matteo, interpretato come sempre dall’amato attore Terence Hill, è pronto per festeggiare i suoi 40 anni di sacerdozio. Tutti in canonica si stanno preparando per la festa, alla quale parteciperanno anche Marco e Anna. Ma non solo. Ritornerà anche il Colonnello Anceschi, interpretato da Flavio Insinna, e la figlia Valentina. Tutto sembra procedere bene, ma con Don Matteo le sorprese, a volte anche quelle brutte, sono dietro l’angolo. Il parroco, infatti, stando alle anticipazioni, in questo primo episodio dovrà fare i conti con la morte di una persona a lui molto cara.

Don Matteo, in questa stagione, accoglierà in canonica Federico, un ragazzo di 17 anni che è stato abbandonato da sua madre e che ora vorrebbe solo prendersi cura di Clementino, suo fratello, un neonato di pochi mesi. Grazie all’incontro con il prete, ma anche grazie a Greta, una sua compagna di classe con alle spalle un’infanzia difficile, il ragazzo, che sembra burbero e irascibile, imparerà a gestire le emozioni.

Quando vedremo Raoul Bova?

Ancora troppo presto per l’entrata in scena di Raoul Bova, che dovrà vestire i panni di Don Massimo. Pare che l’attore farà la sua prima comparsa, per diventare poi protagonista, a partire dalla quinta puntata della tredicesima stagione, quando Don Matteo gli passerà idealmente il testimone.

Quante puntate sono e cast

Sono 10 le serate previste per la tredicesima stagione di Don Matteo, che prenderà il via proprio questa sera e terrà compagnia al pubblico ogni giovedì, salvo cambiamenti del palinsesto. Nel cast ritroveremo Terence Hill, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Raoul Bova e la new entry Emma Valenti, che interpreterà Valentina.