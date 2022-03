Maurizio Lastrico: chi è, età, carriera, Don Matteo 13, chi è la moglie, figli, Sanremo, spettacoli 2022

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta, come sempre, da Serena Bortone. Tra gli ospiti, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera, anche Maurizio Lastrico, l’attore che da stasera rivedremo su Rai 1 nella serie di successo Don Matteo, la fiction che è giunta alla sua tredicesima stagione.

Chi è l’attore Maurizio Lastrico

Maurizio Lastrico è nato a Genova il 31 marzo del 1979 (oggi compie gli anni) ed è un famoso attore, comico e cabarettista. Dopo il diploma come operatore turistico, nel 1998 ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura del cortometraggio Molto piacere, sono io, nell’ambito di un concorso indetto dalla sua città. Poi, nel 2006 si è diplomato presso la Scuola del Teatro Stabile di Genova, ma all’attività di attore teatrale ha sempre affiancato quella di comico e cabarettistica.

L’esordio e i successi a Zelig

Nel 2007, nella quarta stagione della sitcom Camera Cafè, ha esordito sulle emittenti nazionali, poi nel 2009 è sbarcato a Zelig Off su Canale 5. Qui è stato annunciato come il comico numero 100 che ha avuto modo di partecipare alla trasmissione, dove ha proposto una Divina Commedia in versione rivisitata. Nello stesso anno è tornato a far parte del cast del programma Grazie al cielo sei qui su LA7, poi ha partecipato a molte trasmissioni come BravoGrazie su Rai 2 e Piloti, sempre sulla stessa rete. Nel 2010 ha debuttato, in prima serata, a Zelig, e nello stesso anno ha portato in tournée il suo spettacolo di cabaret. Con Zelig ha lavorato tantissimo, per molti anni e nel 2017 ha preso parte anche al programma diMartedì, quello condotto dal giornalista Giovanni Floris su LA7.

Don Matteo e Sanremo

Dal 2018 Maurizio Lastrico è uno dei protagonisti dell’undicesima stagione di Don Matteo, ruolo che riprenderà nella 12esima e nella 13esima stagione, che debutterà proprio questa sera in prima serata. Recentemente, tra l’altro, lo abbiamo visto al Festival di Sanremo, dove è salito sul palco e ha portato uno sketch divertentissimo con la co-conduttrice, amica e collega Maria Chiara Giannetta.

Chi è la compagna, figli e vita privata

Ma veniamo ora alla vita privata. Non abbiamo tantissime informazioni, l’attore e comico è sempre stato molto riservato. Le indiscrezioni parlavano di una relazione con Maria Chiara Giannetta, ma tra i due sembrerebbe esserci solo una splendida amicizia. Quello che è certo ed è palese è che tra i due la complicità ci sia e il ‘siparietto’ di Sanremo lo ha dimostrato.

La relazione con Maria Chiara Giannetta

Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta questa sera ritorneranno in onda su Rai 1 con la tredicesima stagione di Don Matteo, ma è stata proprio l’attrice al settimanale Nuovo Tv a fare chiarezza sulla presunta ‘relazione’ con il collega. “Ci hanno dati per fidanzati, ma in realtà siamo amici. Ci confidiamo e ci supportiamo, l’ho voluto al mio fianco nella performance all’Ariston, lui è fidanzato, io sono single e dedita al lavoro”. Quindi, una donna nella vita di Maurizio Lastrico esiste, ma non sappiamo nulla su di lei.

Instagram

L’attore ha un profilo Instagram e con l’account @mauriziolastricoofficial vanta 245 mila followers.