Isabella Ferrari: chi è, età, carriera, film, chi è il marito, figli, amori, foto e Instagram

Torna puntuale l’appuntamento con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi per ricordare la grande e indimenticabile Virna Lisi, anche l’attrice Isabella Ferrari, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla sfera sentimentale.

Dagli esordi al debutto di Isabella Ferrari

Isabella Ferrari, all’anagrafe Isabella Fogliazza, è nata a Ponte dell’Olio il 31 marzo del 1964. Nel 1981 ha esordito in televisione con una piccola parte nel programma Sotto le stelle di Gianni Boncompagni e poi ha preso parte alla trasmissione per ragazzi 3,2,1…contatto!. Durante Sotto le stelle è stata notata dal regista Carlo Vanzina e nel 1983 Isabella ha recitato nel ruolo di Selvaggia in Sapore di mare, il suo primo film. A soli 18 anni si è stabilita a Roma, dove ha intrapreso definitivamente la carriera di attrice. Ha preso parte a molte commedie cult degli anni ’80 prima di cimentarsi in un cinema più impegnato: è il 1988 quando è stata scelta per Appuntamento a Liverpool. Non solo cinema e televisione nella sua brillante carriera, ma anche teatro dove ha ottenuto il primo successo nel 2006 con lo spettacolo Due partite di Cristina Comencini.

I premi e i riconoscimenti

Isabella Ferrari nel 1995 ha vinto la Coppa Volpi per la miglior attrice non protagonista alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia per Romanzo di un giovane povero e nel 2008 il Premio Pasinetti per Un giorno perfetto. Nel 2012 ha vinto al Festival Internazionale del film di Roma il Marc’Aurelio d’Argento per la miglior attrice con il film E la chiamano estate.

I suoi film più importanti al cinema e in tv

Tra i film e le serie tv, dove ha recitato, ricordiamo:

Il ras del quartiere

Sapore di mare

Domani mi sposo

Il ragazzo del Pony Express

Hotel paura

Amatemi

Saturno contro

Caos calmo

La vita oscena

La grande bellezza

Rapiniamo il duce

Sotto le stelle

Sospetti

Distretto di Polizia

Una grande famiglia

Baby

Chi è il marito, vita privata e figli

Isabella Ferrari ha una sorella di 2 anni più grande, Fausta, e un fratello minore, Alessandro. Nel 2002 l’attrice si è sposata nella chiesa di Santa Maria Assunta ad Abbadia di Naro con il regista Renato De Maria. La coppia ha due figli, Nina e Giovanni. La prima figlia di Isabella, Teresa, è nata dalla storia d’amore con l’imprenditore e designer Massimo Osti. Ma c’è di più. Nel 1981, quando aveva solo 16 anni, ha avuto una breve relazione con il regista Gianni Boncompagni, che aveva quasi 50 anni e che lei aveva conosciuto sul set del programma tv Sotto le stelle.

Instagram di Isabella Ferrari

Isabella Ferrari ha un profilo Instagram e con l’account @isabellaferrarireal vanta oltre 200 mila followers.