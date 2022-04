Don Matteo 13, anticipazioni terza puntata 14 aprile 2022: trama episodi e repliche

Dopo il debutto e il successo delle scorse puntate (o meglio, edizioni), torna il classico appuntamento del giovedì sera di Rai 1 con Don Matteo, la fiction che da anni, ormai, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Fiction che ora, tra pochi episodi, vedrà l’addio di Terence Hill: al suo posto arriverà Don Massimo, interpretato da Raul Bova.

‘Il sacrificio della regina’: il nuovo episodio di Don Matteo di stasera

Questa sera andrà in onda l’episodio ‘Il sacrificio della regina‘, che si apre con l’attea della finale di un torneo di scacchi, che si terrà proprio a Spoleto. L’interesse è tutto rivolto a una giovane campionessa, Olga Valon, che però scomparirà nel nulla, senza lasciare alcuna traccia. Qualcuno le avrà fatto del male? La notizia sconvolge tutti, ma soprattutto Natalina, la perpetua di Don Matteo, perché quella ragazza l’aveva adottata a distanza ed era riuscita a farla arrivare in Italia. Intanto, Federico, l’adolescente che ora vive in canonica, scopre un segreto del passato di Greta, mentre Marco capisce di essere ancora molto innamorato della capitana Anna.

Quando arriva Raul Bova?

Ma quando ci sarà l’addio di Don Matteo? Se lo domandano in tanti. Nella quinta puntata, molto probabilmente, entrerà in scena Raul Bova, nel ruolo di Massimo, e i telespettatori dovranno salutare il parroco più amato di sempre.

Repliche e diretta in tv

Ricordiamo che tutte le puntate di Don Matteo andranno in onda, salvo cambiamenti del palinsesto, di giovedì, sempre in prima serata su Rai 1. Le repliche, invece, sono disponibili – in forma gratuita – sul portale Rai Play.