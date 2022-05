Don Matteo 13, anticipazioni ultima puntata 26 maggio 2022: trama episodio, come finisce, repliche

Tutto (quasi) pronto per l’ultima e imperdibile puntata di Don Matteo 13, la fiction di successo di Rai 1 che sta per giungere al capolinea. Dopo le prime puntate con l’iconico Terence Hill e il passaggio di testimone a Raoul Bova, che veste i panni di Don Massimo, i telespettatori non vedono l’ora di scoprire cosa succederà e come finirà questa stagione. Che, come sempre, ha appassionato il pubblico.

Ultimo episodio di Don Matteo 13: Don Massimo perché verrà indagato?

Stando alle anticipazioni, nell’ultimo episodio Don Massimo verrà indagato per delle conoscenze ambigue e le forze dell’ordine vogliono fare chiarezza. Il suo passato verrà analizzato, ma Cecchini non ha dubbi: Don Massimo è innocente. Durante le indagini ci sarà un particolare importante che riguarderà anche Don Matteo: cosa li unisce? Perché il parroco è lì a Spoleto? C’è qualcosa che nascondono?

Anna e Marco ritorneranno insieme?

Quanto all’amore: Marco e Valentina sembrano vicini e innamorati, Anna continuerà a essere innamorata dell’ex? A quanto pare, non ci sarà nessun ritorno di fiamma, ma i colpi di scena sono dietro l’angolo.

Dove vedere le repliche

Tutti gli episodi di Don Matteo 13, lo ricordiamo, sono disponibili in streaming (e gratuitamente) sulla piattaforma Rai Play. Intanto, l’appuntamento con l’ultima puntata è per giovedì 26 maggio, sempre in prima serata su Rai 1.