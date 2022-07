Don Matteo, è ufficiale: addio ad un amato personaggio. Ecco chi lascia la serie tv

Don Matteo. Un altro amatissimo personaggio lascia la longeva fiction che praticamente da sempre appassiona decine e decine di telespettatori. Oltre l’avvincente trama, molta parte del gioco è giocata infatti anche dai personaggi, abilmente in grado di entrare nel cuore dei propri fan. Proprio per questo l’addio di un altro celebre personaggio lascia spiazzati e a bocca aperta.

Leggi anche: Don Matteo 13, anticipazioni ultima puntata 26 maggio 2022: trama episodio, come finisce, repliche

Don Matteo, abbandona il cast un altro personaggio: ecco chi è

Il personaggio in questione è il Capitano Tommasi, interpretato dall’attore Simone Montedoro. Il capitano Tommasi strinse subito amicizia con il Capitano Cecchini e altrettanto velocemente tra lui e la figlia del nuovo collega, Patrizia sbocciò un bel sentimento. Un amore travolgente dal quale nacque anche un figlio ma che purtroppo durò poco, in quanto — com’è noto — il Capitano Tommasi presto si trovò ad essere vedovo, un ragazzo padre.

Tuttavia non si fece scoraggiare e trovò successivamente l’amore in Lia. Dopo qualche cameo nel 2020, anche in questa quarta stagione, il suo personaggio tornava a calcare la scena con delle piccole parti ma, come lo stesso Montedoro non ha mai nascosto, la sorte del suo personaggio è destinato ad avere vita breve.

Come lo stesso attore ha raccontato al settimanale TvMia, la sua presenza nella fiction — dettata puramente dalle scelte dei registi — sarebbe completamente da escludere anche se, come lui stesso ha ribadito, il programma gli ha dato tanto, sia in termini professionali che umani.

Lo spin off

Se dunque da un lato non c’è alcuna speranza nel ritorno dell’amato Capitano Tommasi, dall’altro avanza l’ipotesi di un interessante spin-off. Lo show si chiamerebbe Complimenti per la trasmissione e avrebbe lo scopo di approfondire le vicende sentimentali tra Il Capitano Tommasi e Lia che ricordiamo è la nipote del Capitano Cecchini.