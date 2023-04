Donatella Moretti: chi è, età, carriera, canzoni, oggi, vita privata, marito, figli

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone, che tiene compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Dennis Fantina e Maurizio Micheli, anche Donatella Moretti, nota cantante e conduttrice radiofonica. Che si racconterà a cuore aperto, senza tralasciare nessun aspetto della sua vita: dalla carriera all’amore.

Dagli esordi al debutto di Donatella Moretti

Donatella Moretti è nata a Perugia il 17 settembre del 1942 ed è una nota cantante e conduttrice radiofonica. Sappiamo, della sua carriera, che ha partecipato al Cantagiro del 1962 nel girone B, quello dedicato agli esordienti, e ha vinto. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro ed è stata messa sotto contratto dall’etichetta discografica RCA, per la quale ha inciso altri 45 giri e il suo primo album dal titolo Diario di una sedicenne, un concept album arrangiato da Ennio Morricone e che aveva al suo interno il brano di maggior successo, Quando vedrete il mio caro cuore.

I suoi successi

Ha partecipato altre quattro volte al Cantagiro, poi al Festival di Sanremo nel 1967 con il brano ‘Una ragazza’. Ha collaborato nella sua carriera con Battiato, Califano, Bongusto, Malgioglio, Memo Remigi e nel 2000 è tornata sulle scene musicali con un nuovo album dal titolo ‘2020’ arrangiato e prodotto da Luigi Piergiovanni. Ma non solo. Facendo un passo indietro, sappiamo che negli anni ’80 si è dedicata alla conduzione di programmi Radio Rai e si è interessata anche di canzoni per bambini, prima di approdare alla musica sacra. Lei, tra l’altro, è laureata in lingue.

Le sue canzoni famose, i 45 giri

Tra i suoi 45 giri di successo ricordiamo:

L’abbraccio/Se potessi

Fino alla fine/Attento a te

Quando vedrete il mio caro amore

Ogni felicità/Ti chiedo scusa

Ti vedo uscire/Non m’importa più

Se un ragazzo pensa a te/ Un bianco domani

E tanti altri, ma è davvero difficile riassumere la sua brillante carriera.

Chi è il marito, figli e vita privata

Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata: è una donna schiva, riservata, che nonostante il suo lavoro ha sempre cercato di mantenersi lontano dal gossip. E in rete è davvero difficile trovare qualcosa sulla sua sfera sentimentale: non sappiamo se sia sposata o se abbia dei figli, sicuramente oggi si racconterà ai microfoni di Serena Bortone.