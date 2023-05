Don’t Forget the Lyrics, anticipazioni 21 maggio 2023: chi sono gli ospiti

Questa sera, 21 maggio 2023, torna “Don’t forget the Lyrics”. La puntata di questa domenica, chiuderà la stagione del programma. Per chiudere in bellezza, non solo la sfida dei super campioni in prima serata, ma anche due ospiti di grande spessore: Sabrina Salerno e Anna Tatangelo. Stefano Corsi, il conduttore del programma, è pronto a portare la sua trasmissione nel prime del canale Nove.

Il finale di stagione di “Don’t Forget the Lyrics”

Sarò una puntata di prima serata, visto che dalle 21.25 ci sarà la finalissima tra i super campioni del programma. Come annunciato dalla trasmissione, verrà dato il titolo di “Campione Assoluto” del programma. A contenderselo Adriano e Mirko, ovvero gli ultimi due vincitori dell’edizione del programma. Adriano si era confermato campione lo scorso anno, mentre Mirko è fresco della vittoria di ieri sera, che lo ha ufficializzato come campione dell’ultima edizione del gioco. Sarà una sfida al cardiopalma, che come sempre si svolgerà al karaoke.

Le super ospiti: Sabrina Salerno e Anna Tatangelo

A deliziare la puntata, le super ospiti del programma: Sabrina Salerno e Anna Tatangelo. Saranno loro a impreziosire la finalissima del programma, dove rivestiranno un po’ il ruolo di madrine di questa puntata speciale. Gioco, che come sempre, prevede che i concorrenti riconoscano i brani senza testo e melodia, in una moltitudine di pezzi che verranno pescati tra le hit del passato e del momento. Il programma, iniziato per la terza stagione lo scorso 20 febbraio, ha riscontrato sempre ottimi ascolti, pur trovandosi sul canale Nove. Il programma di Stefano Corsi è risultato un fiore all’occhiello dell’emittente televisiva, dimostrandosi puntualmente sempre vincente davanti alla concorrenza di TV8. Per il finale di stagione, e non la finalissima, il programma si è attestato al 3.3% di share, in un ottimo risultato che ha stimato il seguito di circa 669 mila spettatori in Italia.