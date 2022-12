Dove e quando rivedere la semifinale di X Factor (in chiaro)

Manca davvero poco alla finale di X Factor 2022. Giovedì 8 dicembre 2022 andrà infatti in onda la finalissima di questa edizione con i concorrenti rimasti in gara pronti a dare battaglia fino all’ultima nota per portarsi a casa il prestigioso titolo. A sfidarsi saranno anche i Giudici Fedez, Ambra, Rkomi e Dargen D’Amico pronti a tutto pur di veder trionfare i ragazzi del proprio roster. Prima però c’è da rivedere quanto accaduto nella semifinale di giovedì 1 dicembre: cosa è successo e chi è stato eliminato? Ma soprattutto quando sarà possibile rivedere il tutto in chiaro?

La semifinale in chiaro è su Tv8

Se non siete abbonati a Sky niente paura. Come sempre la puntata del giovedì – trasmessa in diretta su Sky Uno – sarà mandata in onda il mercoledì successivo. Pertanto la semifinale di ieri potrà essere vista in chiaro su Tv8 mercoledì 7 dicembre in prima serata. Ma se intanto volete sapere cosa è successo e conoscere i nomi dei finalisti di X Factor ecco quello che è accaduto nella puntata del 1 dicembre.

Chi è stato eliminato e chi sono i finalisti di X Factor 2022

La puntata ripartiva dall’eliminazione di Joelle e dei Disco Club Paradiso andata in scena nel corso del quinto live. In gara pertanto erano rimasti: I Tropea (Ambra Angiolini), Beatrice Quinta (Dargen D’Amico), Linda (Fedez), Gli Omini (Fedez) e I Santi Francesi (Rkomi). Fedez era pertanto il Giudice più rappresentato con due artisti. La semifinale prevedeva due parti: un primo turno di esibizioni in duetto con artisti famosi e un secondo round dedicato alle cover (qui tutti gli abbinamenti e le canzoni portate sul palco dagli artisti). In mezzo anche le esibizioni dei super ospiti della semifinale, Tananai e Kae Tempest.

Ma chi alla fine è stato eliminato? Chi, ad un passo dalla finale, ha dovuto abbandonare per sempre la competizione?

Ad uscire alla fine sono stati gli Omini. Per tutti gli altri invece sarà finale!