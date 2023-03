Dove e quando vedere Pechino Express 2023 su TV8? Orario repliche. Pechino Express è il docu-reality confermato su Sky Uno per il secondo anno consecutivo e di ritorno nel 2023 per la decima edizione. Lo show è uno Sky Original prodotto da Banijay Italia e sarà anche in streaming su NOW. A guidare i protagonisti dell’avventura di quest’anno ritornano Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio.

Come vedere Pechino Express 2023 su TV8

Pechino Express è il docu-reality confermato su Sky Uno per il secondo anno consecutivo e di ritorno nel 2023 per la decima edizione. Lo show è uno Sky Original prodotto da Banijay Italia e sarà anche in streaming su NOW. A guidare i protagonisti dell’avventura di quest’anno ritornano Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. Pronti a viaggiare? Il 10 febbraio 2023 Sky ha diffuso sui social i primi teaser della nuova edizione, con i conduttori Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio insieme ai concorrenti di questa edizione, al motto di “No disagio no parti”. È stata anche l’occasione per annunciare la data di partenza della nuova edizione, ovvero giovedì 9 marzo 2023 su Sky Uno, una settimana dopo la finale di Masterchef Italia.

Nella giornata di sabato 22 ottobre 2022 – a pochi giorni dall’inizio delle riprese – sono state annunciate le 9 coppie che parteciperanno all’edizione 2023:

Le attiviste – GIORGIA SOLERI E FEDERIPPI

Gli avvocati – ALESSANDRA DEMICHELIS E LARA PICARDI

Gli Italo Americani – JOE BASTIANICH E ANDREA BELFIORE

Gli ipocondriaci – DARIO E CATERINA VERGASSOLA

Mamma e Figlio – MARTINA COLOMBARI E ACHILLE COSTACURTA

I Novelli sposi – FEDERICA PELLEGRINI E MATTEO GIUNTA

Le mediterranee – CAROLINA STRAMARE E BARBARA PREZJA

I siculi – SALVATORE SCHILLACI E BARBARA LOMBARDO

Gli istruiti – MARIA ROSA PETOLICCHIO E ANDREA DI PIERO

Nella giornata del 31 ottobre sono stati rivelati i nomi delle coppie.

Il percorso

In questa stagione si svolge in Asia e, più precisamente, in tre territori ricchi di culture antichissime e scenari avventurosi: India, Borneo malese e Cambogia. La rotta dei viaggiatori partirà in India, dalla giungla urbana di Mumbai, la città con più densità di popolazione al mondo, per poi attraversare il cuore del “sub-continente”, svelandone i mille contrasti, fra riti sacri, spezie, colori e singolari usanze di vita quotidiana, fino allo splendido scenario delle backwaters del Kerala.

Si tufferà poi nella natura selvaggia del Borneo malese, fra specie animali uniche al mondo e culture antiche fatte ancora oggi di misteriosi rituali. Infine raggiungerà la Cambogia, dove fra la maestosità della capitale Phnom Penh, adagiata lungo il fiume Mekong, e i territori interni costellati di villaggi e foreste dall’atmosfera magica e sospesa, si concluderà nel fantastico scenario di Angkor, sito archeologico famoso in tutto il mondo, luogo ideale per rappresentare quel miscuglio di natura selvaggia, fascino orientale e culture antiche e moderne che accompagnerà tutto il percorso di questa edizione.

Le puntate su TV8

Dopo il suo passaggio su Sky, il programma andrà in onda in chiaro su Tv8. Non è ancora stata annunciata la data ma, se sarà seguito lo stesso cronoprogramma dell’edizione 2022, è probabile che Pechino Express su Tv8 vada in onda nell’autunno 2023.