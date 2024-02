Dove è stata girata Gloria: tutte le location della fiction con Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli torna su Rai 1 con “Gloria”. L’attrice romana interpreta Gloria Grandi, una delle grandi dive del cinema italiano in cerca della giusta occasione per tornare alla ribalta sul grande schermo. Ma dove è stata girata la serie? Alla scoperta dei luoghi che, siamo sicuri, entreranno nel cuore dei telespettatori tanto quanto la trama.

Talento puro, cristallino, e poi l’ironia con un’adorabile propensione agli eccessi e alle bugie nonché ai toni melodrammatici. E’ questo l’identikit di Gloria Grandi che segna il ritorno nella tv pubblica di Sabrina Ferilli dopo, pensate un po’, ben 12 anni. Se infatti in tutto questo tempo l’abbiamo vista protagonista sempre in Mediaset, salvo qualche sporadica apparizione (come a Sanremo), dal 19 febbraio ritroveremo la Ferilli su Rai 1 con tre prime serate.

La trama di Gloria: è una storia vera?

L’attrice, amatissima dal pubblico italiano, vestirà i panni di Gloria Grandi che, stufa della serialità tv, vuole tornare al cinema, quello con la “C maiuscola”. Ma la sua fama è in discesa libera e l’attrice deve fare i conti con l’amara realtà. Eccezion fatta per qualche spot pubblicitario scadente Gloria è infatti ormai fuori dal “giro che conta“. La storia non si ispira a nessuna vicenda realmente accaduta anche se la sinossi risulterà molto verosimile.

Può contare però sul supporto, anche se inizialmente servirà a poco, della sua inseparabile assistente, Iole, nonché dell’ex marito Alex – che è ancora innamorato di lei – e della figlia Emma. Uscire dallo sconforto non è semplice, tanto quanto la speranza di rilanciare una carriera ormai sul viale del tramonto. Un evento inaspettato tuttavia aprirà scenari del tutto impensabili: e a tirare le fila di un diabolico piano ci sarà il suo agente.

Cast completo Gloria

Questo il cast completo della fiction:

Sabrina Ferilli – Gloria

Emanuela Grimalda – Iole

Massimo Ghini – Manlio

Sergio Assisi – Alex (ex marito)

Martina Lampugnani – Emma

Luca Angeletti – Sergio

Eugenio Franceschini – Gabriele

David Sebasti – Filippo

Fiorenza D’Antonio – Lucilla

Massimo De Lorenzo – Prof. Fossati

Giorgia Salari – Daniela

Adolfo Margiotta – Michele

Settimo Palazzo – Agente Lo Cascio

Filippo Laganà – Ricky

Teresa Federico – Morena

Quando va in onda Gloria

La fiction come accennato in apertura si compone di tre prime serate. La prima è quella di lunedì 19 febbraio 2024 su Rai 1. Il secondo e terzo appuntamento saranno invece trasmessi il lunedì successivo, 26 febbraio, e subito 24 ore dopo, martedì 27. La regia è di Fausto Brizzi.

Dov’è stata girata la fiction con Sabrina Ferilli Gloria: le location

Il set di “Gloria” è stata la città di Roma. Le riprese, come raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni da Sergio Assisi, ovvero Alex, l’ex marito di Gloria Grandi, si sono svolte in inverno ma facendo finta che fosse estate. “Sabrina mi prendeva in giro per tutto”, ha poi aggiunto Assisi in merito al rapporto con l’attrice.