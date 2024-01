Dove è stata girata la fiction I Fantastici 5: location nel Lazio

La fiction “I Fantastici 5” è stata girata anche nel Lazio. I luoghi più iconici della fiction con Raoul Bova.

Raoul Bova torna protagonista nella grande fiction di Canale 5. Mediaset rilancia la serie d’autore con una storia vera riadattata per il piccolo schermo. In queste occasioni viene considerata una vicenda e confezionata per sorprendere i telespettatori impegnati dopo una giornata di lavoro.

Davanti alla televisione, alla ricerca di un momento di evasione, si presenta anche l’opportunità di imparare qualcosa. L‘inclusione sociale al centro di tutto. Questo ha voluto e ottenuto Piersilvio Berlusconi con il nuovo corso Mediaset dopo la morte del padre. Una tv maggiormente incentrata sul racconto e meno sul clamore.

I Fantastici 5, le location della fiction Mediaset

Anzi, la sorpresa la deve dare proprio ogni tipo di storia che viene veicolata. Sia sul piano dell’intrattenimento che su quello del cinema di genere. Repertorio a cui Cologno Monzese strizza l’occhio. Come si evince da certe scelte. Bova, per Mediaset, è già stato una garanzia con i prodotti dell’ex creatura di Valsecchi Taodue.

Le cose sono cambiate da un anno: il padre della celebre casa di produzione televisivo cinematografica ha passato la mano. Cologno Monzese, però, non rinuncia alle sue colonne. Raoul Bova è una di queste e, nella fiction I Fantastici 5, interpreta Riccardo Bramanti. Allenatore di atletica leggera della società sportiva Nova Lux.

Tra Formello e Ancona

Dovrà seguire e preparare dei velocisti con disabilità: una storia di sport e diritti. La fiction per questo piace molto: ha già incassato il favore della critica, ora tocca al pubblico. A partire da questa sera alle 21.00 i primi feedback. Ma dove è stata girata? Le location sono tra Formello e Ancona. La Città Etrusca in provincia di Roma ha visto molte scene di quello che poi andrà riproposto sul piccolo schermo. In particolare nei boschi con specie animali anche piuttosto rare.

Segue Ancona, capoluogo marchigiano che vede molte scene sia outdoor che indoor. Particolare attenzione anche qui ad alcuni luoghi iconici: il Passetto, la Cattedrale di San Ciriaco e Porto Novo. La produzione ha poi ringraziato anche il Palaindoor, struttura dove si allena Gianmarco Tamberi, prestata per l’occasione agli atleti con disabilità che andranno in prima serata.

Bova: dal nuoto all’atletica

Numana e Ascoli Piceno sono le ultime, ma non per importanza, location di questo progetto corale. Bova si è detto molto soddisfatto: “Mi è mancato tornare a interpretare ruoli così” – ha dichiarato – lui che aveva ben impressionato in vesti analoghe nella fiction “Come un delfino”.

In quell’occasione si parlava di nuoto anziché di atletica leggera, comfort zone di Bova dati i suoi trascorsi. La nuova sfida televisiva, in attesa di Don Matteo sulla Rai, lo ha temprato anche sul piano delle curiosità e lo spirito d’iniziativa. Non fosse altro per la possibilità di visitare luoghi iconici del territorio regionale e non solo.