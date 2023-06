Palinsesti Rai 2023/2024, tornano Don Matteo 14 e Mina Settembre: tutte le novità

Tantissime novità in arrivo per i palinsesti Rai della nuova stagione 2023/2024. Molte serie tv saranno rinnovate, mentre altre saranno definitivamente cancellate. Per la gioia del pubblico tornano Don Matteo 14 e Mina Settembre, ma ci sono anche altre sorprese in serbo. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutte le novità.

Tutte le novità dei Palinsesti Rai 2023/2024

La Rai subirà numerosi cambiamenti nella programmazione autunnale a partire da settembre. Sia per i programmi in prima serata che quelli pomeridiani. Una prima grande novità riguarda L’Eredità, il quiz show condotto da Flavio Insinna e record di ascolti. Il programma vanta oltre 22 anni di messa in onda e un picco di share al 28%, con quasi 4 milioni di spettatori ogni sera. Tuttavia, per ragioni poco chiare, la direzione Rai ha deciso di posticipare l’inizio del programma a gennaio 2024. Al suo posto, continuerà lo show di Reazione a catena.

Don Matteo 14 e Mina Settembre tornano in tv

Con grande gioia dei fan tornano nei palinsesti Rai due delle serie tv più amate di sempre: Don Matteo e Mina Settembre. Le riprese della nuova stagione della fiction con Raoul Bova inizieranno proprio in questi giorni e sono previste grandi sorprese e svolte nella trama. Mina Settembre, invece, è una serie più nuova ma altrettanto amata, che ha come protagonista la nota attrice Serena Rossi. A breve inizieranno le riprese della terza stagione, anche questa ambientata a Napoli, e che racconta la vita di un’assistente sociale alle prese con alcuni drammi familiari. Sarà, invece, cancellata la serie La Sposa, sempre con Serena Rossi, che la Rai rietine conclusa con la prima e unica stagione, nonostante il successo degli share.

La nuova programmazione per il Daytime di Rai

Per quanto riguarda i programmi del Daytime, è sicuramente riconfermata la presenza di Eleonora Daniele con ‘Storie Italiane’. La trasmissione tornerà in onda da metà settembre e le aspettative sono molto alte, dato che durante questa stagione appena trascorsa ha raggiunto un picco di share del 30%. Riconfermato anche lo show di cucina con Antonella Clerici a partire da mezzogiorno.