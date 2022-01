Serena Rossi: chi è, età, carriera, Instagram, chi è il compagno, figlio, fiction, La Sposa

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi di Mara Venier, per presentare la nuova fiction di Rai 1 La Sposa, arriverà l’attrice Serena Rossi. Conosciamola meglio!

Serena Rossi: chi è, età, carriera, altezza

Serena Rossi è nata a Napoli il 31 agosto del 1985 sotto il segno del Capricorno, da una famiglia di musicisti molisani. Serena Rossi è un’attrice diventata famosa al grande pubblico per la sua partecipazione alla fortunata fiction Un posto al sole: ha interpretato il ruolo di Carmen Catalano. Ha iniziato a recitare nella fiction a soli 18 anni e da lì è apparsa in diverse produzioni televisive. Nel 2019 ha interpretato Mia Martini nel film TV biografico Io sono Mia di Riccardo Donna.

Serena Rossi: figlio, chi è il compagno

Serena Rossi dal 2008 è legata sentimentalmente all’attore Davide Devenuto, conosciuto sul set di Un posto al sole. I due hanno avuto un figlio nel 2016, Diego.

Serena Rossi: curiosità e Instagram

Sul polso ha un tatuaggio che raffigura tre rondini.

Ama molto cucinare e giocare a golf.

Sul suo profilo Instagram pubblica spesso scatti in compagnia del figlio e di Davide.

A febbraio 2019 le è arrivata la proposta di matrimonio in diretta tv a Domenica In.

Nel 2014 ha partecipato a Tale e Quale Show e ha vinto la quarta edizione.

e ha vinto la quarta edizione. Serena Rossi è la voce di Anna di Frozen.