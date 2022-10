Serena Rossi, chi è il compagno Davide Devenuto: età, carriera, film e fiction, figlio, Instagram, Mina Settembre

Come ogni domenica, l’appuntamento su Rai 1 è solo uno. Ed è quello con Domenica In di Mara Venier, che anche oggi pomeriggio accoglierà in studio tanti ospiti. Tra di loro l’attrice Serena Rossi, che ripercorrerà tutta la sua carriera, presenterà la seconda stagione di Mina Settembre e parlerà del suo amore immenso per il compagno, futuro marito, Davide Devenuto.

Gli studi e il debutto di Davide Devenuto

Davide Devenuto è nato a Roma il 15 marzo del 1972 ed è un attore. Ha iniziato a studiare recitazione nel 1997: ha frequentato, per tre anni, la scuola di Beatrice Bracco, poi ha debuttato nel 1988 con la commedia Woody si racconta, in teatro. Dopo alcuni ruoli secondari, sul grande schermo e in tv, e dopo aver girato dei cortometraggi come regista, Devenuto è diventato noto grazie al ruolo di Andrea Pergolesi, che dal 2003 al 2020 ha interpretato nella soap opera Un posto al sole.

Nel 2018, invece, come concorrente ha partecipato alla seconda edizione del reality Celebrity Masterchef Italia, dove si è classificato al terzo posto.

L’amore con Serena Rossi e il matrimonio

Davide Devenuto dal 2008 è legato sentimentalmente all’attrice Serena Rossi e dal loro amore è nato un figlio, Diego. Nel 2019 Devenuto ha chiesto la mano alla compagna in diretta tv, durante una puntata di Domenica In, poi però Serena Rossi ha ‘smentito’ e ha raccontato che si trattava solo di un gioco. Il matrimonio arriverà?

Instagram: Davide Devenuto punta sui social

Davide Devenuto ha un profilo Instagram e con l’account @davidedevenuto vanta oltre 110 mila followers.