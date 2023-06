Anticipazioni Terra Amara dal 18 al 23 giugno 2023: trama episodi

Sono in arrivo le nuove puntate della soap opera turca più amata in Italia: Terra Amara. Cosa succederà a Ylmaz e Zuleyha? Sono previsti tantissimi nuovi colpi di scena che lasceranno il pubblico senza fiato. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutte le anticipazioni sulla trama e gli episodi in anteprima.

Terra Amara dal 18 al 23 giugno: dove vederlo

Terra Amara è una soap opera turca famosa ormai in tutto il mondo e da oggi, 18 giugno, arriveranno i nuovi episodi di stagione. La prima puntata va in onda oggi alle 15, mentre da domani, lunedì 19 giugno, verrà trasmessa alle 14.20. L’appuntamento estivo è fisso dal lunedì al venerdì su Canale 5. Domenica 25 giugno ci sarà anche una maratona di tutte le puntate della settimana dalle 9 del mattino su La5. Chi non potrà seguire questi appuntamenti, potrà recuperare tutto in streaming su Mediaset Infinity.

Anticipazioni sulla trama dei nuovi episodi

Queste puntate saranno ricche di colpi di scena e novità nella vita e negli intrighi dei personaggi. La puntata inizierà con Demir in viaggio con i suoi figli, ad un certo punto scoprirà che Uzum si è nascosta in macchina. I due trascorreranno del tempo in serenità insieme, ma questa pace è destinata a durare ben poco. Lui chiede alla bambina di mantenere il segreto sulla donna che ha visto a Mersin, mentre Hunkar vuole sapere la verità. Il centro di questi nuovi episodi, però, sarà proprio Zuleyha, che sarà travolta da un uragano di eventi che non si sarebbe mai aspettata. Il primo è che si sente male mentre è in carcere e la situazione sembra molto grave. Per questo motivo viene trasferita in ospedale e la scoperta dei medici è agghiacciante.

Zuleyha è al centro dei nuovi intrighi

Zuleyha viene trasportata in ospedale e dagli Sami tossicologici sembra che sia stata avvelenata da qualcuno. Ylmaz e Fekeli vengono a conoscenza della notizia e il loro sospettato non può che essere Demir. Dopo molti litigi e incomprensioni, si ammalano anche altre detenute del carcere ed emerge la verità: è solo un’intossicazione, ma anche in questo caso, le cause non sono chiare. Mujgan si confida con Behice e le dice che vorrebbe che Zuleyha morisse perché è proprio lei la causa di tutti i problemi. La zia, di nascosto, si traveste da infermiera, entra in ospedale di nascosto e prova ad ucciderla, ma senza successo. Non solo: mentre tenta l’omicidio, lei si sveglia e lotta per la sua vita. Behice è ferita e fugge, mentre nessuno crede a Zuleyha che racconta dell’aggressione. Tutti sono convinti che sia stato un incubo o un’allucinazione a causa dei farmaci. La situazione diventa sempre più tesa, cosa succederà?