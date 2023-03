Melike Ipek Yalova è fidanzata? Vita privata dell’attrice che interpreta Mujgan di Terra Amara

Melike Ipek yalova, l’attrice di Terra Amara sarà ospite oggi pomeriggio negli studi di Verissimo con Silvia Toffanin, a cui racconterà tutti i segreti della sua vita privata. Ha sempre preferito tenere separati questi due aspetti, ma potrebbe aver deciso di confessare qualche piccolo segreto. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e sui suoi amori.

La vita privata dell’attrice che interpreta Mujgan in Terra Amara

Melike nasce ad Ankara, in Turchia e fin da piccola è molto bella, brillante e intelligente. Si laurea in Relazioni Internazionali e poi si trasferisce a Roma per seguire un Master alla sapienza. Col passare degli anni si rende conto che la carriera politica non fa per lei e non vuole seguire le orme del padre, ex ministro turco. Durante una giornata di sole in cui stava pranzando con un’amica a Istanbul un regista Nermin Eroglu e inizia la sua carriera da attrice. Diventa molto famosa grazia alla sua interpretazione della dottoressa Mujgan in “Terra Amara”.

Melike Ipek Yalova è fidanzata?

Tutti si chiedono se la nota attrice sia fidanzata oppure no. Lei è sempre stata molto riservata sulla sua vita intima, per cui non sappiamo se al momento si frequenti con qualcuno oppure no. Rivelerà qualche segreto oggi a Silvia Toffanin? Il divorzio recente potrebbe averle fatto capire di aver bisogno di un po’ di tempo per metabolizzare tutto e lanciarsi in una nuova avventura amorosa.

Il divorzio dall’ex marito

L’attrice è stata sposata con il produttore Altug Gultan per ben 7 anni, i due sono convolati a nozze a Izmir nel settembre del 2019 e sembravano molto innamorati. In realtà, sembra che qualcosa sia andato storto perché dopo poco più di tre anni hanno deciso di divorziare. Secondo le dichiarazioni, pare sia stata una scelta di lei, che lui non ha condiviso. Melike Ipek ha dichiarato su Instagram: “Vorrei chiarire una situazione vera ma incompresa in cui ci stiamo separando. Durante la nostra collaborazione siamo sempre stati amici e compagni l’uno dell’altro. Abbiamo preso la nostra decisione di porre fine al matrimonio molto tempo fa, credendo che questa fosse la cosa migliore per noi e parlandone ancora e ancora; è la nostra decisione comune”.