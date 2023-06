Report, anticipazioni 19 giugno 2023: inchieste e servizi della puntata

Stanno per andare in onda due nuovi servizi investigativi diretti da ‘Report‘, il programma in onda su Rai 3. Il primo svelerà dei retroscena incredibili dietro l’imprenditoria italiana: dai debiti milionari di Daniela Santanchè al fallimento di Ita Airways. Siete pronti a scoprire cos’è successo? Ecco tutte le anticipazioni dei servizi che verranno trasmessi il 19 giugno 2023.

Nuove inchieste di Report 2023: dove e quando vanno in onda

Arriva una nuova puntata di Report su Rai 3 con la conduzione, riconfermata, di Sigfrido Ranucci. Lo show è scritto e diretto da Giorgio Mottola, Norma Ferrara e Greta Orsi. Nella puntata andranno in onda due servizi: ‘Open to fallimento‘ e ‘L’ultimo volo‘. Potete vedere i due servizi lunedì 19 giugno dalle 21.20 su Rai 3, oppure recuperare lo streaming su Rai Play.

L’inchiesta shock su Daniela Santanchè

La prima inchiesta ‘Open to fallimento’ racconta la storia imprenditoriale di Daniela Santanchè. Lei è uno dei volti femminili più famosi in Italia: un simbolo televisivo, un personaggio politico e oggi anche ministra del turismo. Tuttavia, prima di fare questi lavori, lei è stata anche un’imprenditrice, ma non di successo. Infatti, pare che abbia collezionato solo debiti. Ma cos’è successo davvero? Il programma manderà in onda molte interviste dei dipendenti delle sue aziende e dei suoi fornitori. Il quadro che viene disegnato è disastroso: pagamenti in ritardo o addirittura saltati, persone licenziate nel giro di 24h senza liquidazione e altri disastri.

Il servizio sul fallimento di Ita Airways in onda il 19 giugno

La seconda inchiesta ‘L’ultimo volo’ racconta del fallimento dell’unica compagnia aerea italiana e finalmente verranno svelati dettagli rimasti inediti fino ad oggi. La storia ha inizio nel 2022, quando Lufthansa e MSC crociere avallano una proposta di acquisto delle azioni di Ita Airways, una piccola compagnia nata dal fallimento di Alitalia. Da quel momento iniziano una serie di trattative nascoste che coinvolgono la Germania, la Francia con il presidente del consiglio Macron e la presidente italiana Giorgia Meloni. Tutta la vicenda ha portato ad un vero e proprio scontro geopolitico.