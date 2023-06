Globi d’oro 2023: ecco le candidature ufficiali

Sono usciti ufficialmente i nomi dei candidati per i ‘Globi d’oro 2023‘. Il Contest è uno dei più importanti perché tutti i premi assegnati dall’Associazione della Stampa Estera alle eccellenze italiane, in ambito musicale, del cinema e dello spettacolo. Ma chi sono i candidati? Da Elodie a Mare fuori, ecco tutti i nomi.

I Globi d’oro 2023: dove e quando

Come accennato, i Globi d’oro sono un’occasione unica per mettere in luce l’eccellenza artistica Italiana. La direttrice del Contest ha dichiarato: “L’Italia nel contesto internazionale ha raggiunto un traguardo unico, è stato il paese con il più grande numero di produzioni all’interno dell’Unione europea. Il premio Globo d’Oro non solo celebra l’eccellenza delle produzioni italiane, ma punta anche a focalizzare l’attenzione della stampa internazionale sulle stesse”. La cerimonia si svolgerà il 5 luglio a Villa Massimo, la sede dell’Accademia Tedesca di Roma. Sarà un momento speciale, nonché la 63° edizione della cerimonia.

Ecco i nomi ufficiali delle candidature per il miglior film

Quest’anno sono tantissimi i titoli in gara e scegliere, per la giuria, non sarà affatto facile. A contendersi il Globo d’oro come miglior attore ci sono: Pierfrancesco Favino, con la sua interpretazione in L’ultima notte di Amore e Alessandro Borghi nel ruolo in Le otto montagne. Come miglior attrice sono state nominate Elodie, con Ti mangio il cuore, Angela Finocchiaro in Educazione fisica e Pilar Fogliati in Romantiche. Ecco le candidature dei titoli in gara nella categoria di ‘Miglior film’:

Mia, di Ivano De Matteo. Il film tratta il dramma su un amore tossico adolescenziale ed è in gara con ben 5 candidature, tra cui: miglior film, regia, miglior attore con Edoardo Leo, e migliore sceneggiatura.

La Stranezza

Mare fuori candidata come miglior serie tv

A contendersi un posto sul podio ci sono anche alcuni documentari e serie tv. I documentari candidati sono: Gianni Agnelli in arte l’Avvocato e Il delitto di Ponticelli – L’ombra del dubbio. Molto ambito è anche il primo posto come miglior serie dell’anno e la gara sarà molto difficile perché in lista ci sono alcune delle fiction italiane più viste degli ultimi anni, chi vincerà? Ecco i candidati ufficiali: