La legge di Lidia Poët 2 su Netflix: ecco quando esce, trama e cast

La seconda stagione de ‘La legge di Lidia Poët‘ si farà! Netflix ha appena annunciato l’inizio delle riprese e il pubblico è impaziente di vedere cosa succederà in questo secondo capitolo della storia. La serie è ispirata ad una storia vera: sono le avventure della prima avvocata d’Italia. Siete curiosi di saperne di più? Ecco tutte le anticipazioni sulla trama e il cast!

La legge di Lidia Poët su Netflix

La prima stagione ha fatto impazzire il pubblico: si tratta di una serie crime abbastanza leggera, la cui protagonista è una donna molto speciale. Lidia Poët, la prima avvocata d’Italia, la serie è romanzata ma ispirata alla sua storia vera. Vissuta alla fine dell’800 a Torino, le venne impedito di esercitare la sua professione perché donna. La serie racconta il pessimo di quegli anni e le sue battaglie legali per veder riconosciuti i suoi diritti. Si appoggia al fratello avvocato, di cui finge di essere l’assistente per poter lavorare. Record d’incassi, sono altissime le aspettative per la seconda stagione, dove potrebbe esserci una vera e propria svolta nella trama.

Quando esce la seconda stagione?

Dato il successo della prima stagione, è arrivato un bellissimo annuncio per i fan: la seconda stagione si farà! La serie è prodotta da Mattia Rovere con la casa di produzione Groenlandia. La direzione della regia è affidata a Rovere, Letizia Lamartire e Pippo Mezzapesa. Per la seconda stagione si è aggiunta anche la sceneggiatrice Flaminia Gressi. La serie ha vinto il nastro d’argento per le grandi serie della categoria “Crime” e le riprese sono già in corso. Torneranno sullo schermo gli amati personaggi della prima stagione: la protagonista interpretata da Matilda De Angelis, assieme a Eduardo Scarpetta e Pier Luigi Pasino. Non sappiamo ancora la data esatta di uscita, ma verosimilmente sarà nel 2024. Ecco l’annuncio ufficiale:

Trama e cast de La legge di Lidia Poët 2

Non ci sono ancora stati spoiler sulla trama della seconda stagione, ma sappiamo che la prima finisce con la protagonista ad un bivio: rimanere a Torino, una città sessista e ostile alla sua professione, oppure andare oltreoceano per lavorare come avvocata? Cercherà anche di convincere suo fratello Enrico a candidarsi in parlamento, per poter avere un po’ di ‘peso’ nell’istituzione di nuove leggi. Lidia deciderà di mettere fine al suo amore con Jacopo Barberis, ma dovrà collaborare lui per indagare su un nuovo e fittissimo mistero. Ci sarà anche una grande novità nel cast: l’arrivo di Gianmarco Saurino. Siete pronti a scoprire cosa sauccederà in questa nuova stagione?