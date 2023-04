I Fantastici cinque con Raoul Bova: quando esce la serie tv, trama e anticipazioni

Prosegue ininterrottamente la grandiosa carriera di Raoul Bova. Questa volta il celebre attore sarà protagonista in una fiction dal titolo “I Fantastici Cinque”, la storia di un insegnante di atletica che allenerà dei ragazzi tetraplegici. Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova fiction.

I Fantastici Cinque: riprese, data di uscita e cast

Raoul Bova è pronto a tornare sul set con un nuovo progetto. Si tratta della nuova fiction che andrà in onda su Canale 5 e che vedrà l’attore protagonista. Le riprese sono iniziate a marzo e le prime scene si stanno girando ad Ancona. Il successo sembra essere assicurato, sia per la presenza del famoso attore ma anche per la produzione di Lux Vide, casa di produzione di grandi successi come Buongiorno mamma, Che Dio ci aiuti, Un passo dal cielo, Viola come il mare e Blanca.

I Fantastici Cinque: trama

Non farà il prete e neanche un papà di famiglia, questa volta Raoul Bova vestirà i panni di un insegnante di atletica. Un professore che avrà a che fare con dei ragazzi paraplegici. Questa la trama della fiction I Fantastici Cinque, che sarà divisa in quattro episodi e sarà destinata al pubblico di Canale 5. Alla regia ci sarà di nuovo Alex Sweet, già regista di Buongiorno mamma e RIS. Mistero ancora sul resto del cast che prenderà parte alla produzione.

Raoul Bova sempre più impegnato: i prossimi film

L’attore continua ad essere estremamente impegnato sul lavoro. A marzo sono iniziate le riprese dei Fantastici Cinque e da giugno sarà impegnato su un altro set targato Lux Vide. Vestirà di nuovo i panni di Don Massimo nella stagione di Don Matteo 14. Ma non è tutto perché Raoul Bova sta anche girando un film per Prime Video e noi non vediamo l’ora di vederlo all’opera in tutti i suoi lavori.