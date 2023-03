Buongiorno mamma 3 si farà? Data di uscita e anticipazioni terza stagione. “Buongiorno Mamma” sta per concludere la sua seconda stagione su Canale 5, dopo la trasmissione del sei puntate e dodici episodi programmati da Mediaset. Il pubblico si è appassionato alla storia e al personaggio interpretato da Raoul Bova, tanto da chiedersi se ci sarà un’eventuale terza stazione di questa storia. Secondo i rumors, il progetto in cantiere ci sarebbe, ma nulla è definitivo.

La terza stagione di Buongiorno Mamma

Sentendo i protagonisti della storia, Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, anche in conferenza stampa non hanno fatto trapelare nulla riguardo a un proseguo della storia. Tutto dipenderà dal finale della seconda stagione, se concluderà le vicende attorno alla storia oppure si manterrà aperto a una continuazione, che a quel punto ufficializzerebbe un proseguo della narrazione. Come detto, il progetto di continuarla c’è, ma la stessa Mediaset non ha ufficializzato ancora nulla in merito. Voglia di regalare una sorpresa ai propri telespettatori? Probabile.

La seconda stagione si è mossa bene a livello di audience, in un contesto che potrebbe rivelarsi fondamentale per un proseguo televisivo su Mediaset e che la salvi dalla cancellazione del progetto. Alla prima puntata della seconda stagione, gli analisti hanno stimato il 21% di share, abbassatosi poi tra il 17 e il 18% con il proseguo della stessa stagione televisiva. Non male, considerato come anche altri programmi con ascolti più bassi si sono visti riconfermati per una successiva stagione.

In tal senso, i risultati ottenuti da “Buongiorno Mamma 2” sono nella media con le prime serate prodotte da Canale 5, oltre ad aver creato un dato molto positivo anche per il comparto delle fiction targate Mediaset e mai così tanto seguite. Soprattutto, la serie televisiva si è mostrata anche un’ottima arma all’interno della competizione televisiva con la Rai. In tal senso, il programma ha tenuto nonostante su Rai 1 andassero in onda, lo stesso giorno e la stessa ora, storici programmi come “Tale e Quale Show”, più la versione sanremese dello stesso programma.