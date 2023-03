Buongiorno mamma 2, anticipazioni ultima puntata: trama episodi venerdì 17 marzo 2023

Tutto pronto per l’ultima puntata di Buongiorno mamma 2. Dopo la messa in onda del penultimo appuntamento venerdì 10 marzo tra appena sette giorni sarà trasmesso l’attesissimo finale di stagione di questo secondo capitolo. La fiction, che vede tra i protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, sta per giungere alla conclusione: ma cosa vedremo in tv? Come si concluderanno le vicende della famiglia Borghi? Proviamo a dare una risposta a tutte queste domande in questo articolo!

Cosa è successo nella penultima puntata della fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta

Facciamo prima il punto della situazione e vediamo cosa è successo nell’ultima puntata andata in onda su Canale 5. Questa seconda stagione, in sei puntate, ci ha portato dentro ancora una volta alle vicende della famiglia Borghi. Senza dubbio una famiglia speciale, con una mamma speciale, e di certo non “convenzionale”. Una famiglia che si è ritrovata ad affrontare nuove sfide e nuove difficoltà. Nella quinta puntata Sole ha bisogno di sapere se Vincenzo è suo padre e gli chiede di effettuare un test del DNA. Guido entra in crisi, temendo di perderla. Ma cosa accadrà adesso nel finale di stagione?

Anticipazioni ultima puntata Buongiorno mamma 2, trama episodi finale di stagione venerdì 17 marzo 2023

Diamo uno sguardo adesso a cosa accadrà nell’ultima puntata di Buongiorno mamma 2. Secondo le anticipazioni il ritrovamento di un corpo nel lago proprio davanti a casa Borghi è la notizia del giorno a Bracciano. Ma l’informazione più sconvolgente riguarda le tracce di DNA rinvenute sul cadavere. Intrighi e misteri caratterizzeranno dunque anche l’ultima puntata: per saperne di più non ci resta che attendere la messa in onda del finale di stagione venerdì 17 marzo 2023 come sempre su Canale 5 in prima serata.

