Quando finisce Buongiorno mamma 2 su Canale 5? Data ultima puntata

La storia di Guido, interpretato da Raoul Bova, e della famiglia Borghi continua ad appassionare i telespettatori di Canale 5 che oltre a chiedersi quando è prevista la puntata conclusiva si iniziano a chiedere anche se ci sarà un altro capitolo della serie tv Buongiorno mamma 2.

Quando finirà la serie tv Buongiorno mamma 2?

In tutti gli episodi previsti sono 12, ognuno della durata di 60 minuti circa, ma la programmazione ha subito una modifica a causa della scomparsa del noto giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo. La fiction, infatti, è andata in onda per due prime serate nella scorsa settimana. Ma l’ultima puntata, come da previsione, verrà trasmessa il 17 marzo prossimo. Resta il fatto che qualora i telespettatori abbiano difficoltà a seguire qualche episodio di Buongiorno mamma 2, potranno vederli in streaming su Mediaset Play Infinity.

Quando andrà in onda la quarta puntata? Cosa succederà?

Stasera venerdì 3 marzo andrà in onda la quarta puntata della serie tv a partire dalle 21 e 40 sempre su Canale 5. Cosa succederà alla famiglia Borghi? Prosegue l’impegno dei due coniugi Borghi, Anna e Guido, finalizzato a tenere unita la famiglia, mentre Sole che ha scoperto la verità sulla mamma si è trasferita da Mauro e Agata. Anna è preoccupata e dispiaciuta e vorrebbe parlarle per chiarirsi con lei. Agata cercherà di darle una mano. Riuscirà nel suo intento?

Intanto torna a Bracciano anche Vincenzo e viene a sapere che Agata lavora con Mauro, ma scopre anche un segreto che riguarda Sole, ma Agata lo convincerà a non rivelarlo per tutelare la ragazza. Karim e Francesca sono sempre più vicini, mentre Michelino continua nel suo impegno di riunire la famiglia. Ma i colpi di scena si susseguono… Agata scopre che Mauro ha conosciuto Maurizia quando era ancora un bambino. Insomma un altro appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati della serie tv.