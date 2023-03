Buongiorno mamma 2, anticipazioni quarta puntata: trama episodi venerdì 3 marzo 2023

Seconda stagione della fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, cosa vedremo in tv nella prossima puntata. Dopo gli episodi andati in onda venerdì 18 febbraio, e poi il posticipo per la morte di Maurizio Costanzo, tornerà l’appuntamento con Buongiorno Mamma 2: ma come proseguirà la storia? Quale sarà la trama della puntata? Scopriamo tutto in questo articolo.

Cosa è successo nell’ultima puntata della fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta

Le bugie e il mistero, così come il continuo sovrapporsi di passato e presente, continuano a caratterizzare le vicende della famiglia Borghi. Il risveglio di Anna non ha portato con sé la pace e serenità sperate, anzi. I rapporti sono sempre più tesi anche perché le domande nella mente della donna si fanno sempre più ossessive e inquietanti ma, dall’altro lato, al momento non ha trovato il supporto sperato nei suoi familiari. Del resto nel passato, come nel presente, le menzogne aleggiano sulla vita di tutti i componenti della famiglia Borghi condizionandone scelte e rapporti.

Anticipazioni Buongiorno mamma 2, cosa vedremo nella puntata di venerdì 3 marzo 2023

La prossima puntata di Buongiorno Mamma 2 andrà in onda tra una settimana, esattamente venerdì 3 marzo 2023 sempre in prima serata (dalle ore 21.45) su Canale 5 dopo il consueto appuntamento pre-serale con Striscia la Notizia. Ma cosa vedremo in tv nei nuovi episodi? Ad andare in onda sarà l’episodio numero 4. Ebbene, secondo le anticipazioni Anna cercherà un contatto con Sole che ha scoperto la verità e ha capito di essere la figlia di Maurizia. Una notizia davvero scioccante che rischia di far “saltare il banco” per sempre. La famiglia Borghi rischia dunque di frantumarsi per sempre? Il clima in casa sarà infatti sempre più difficile e ombre sempre più cupe scenderanno sulla casa.

