Quante sono le puntate di Buongiorno mamma 2? Anna si sveglia dal coma, cosa succede

Ci siamo, stasera torna finalmente su Canale 5 l’amata e seguita serie Buongiorno mamma! Anche in questa nuova stagione, i colpi di scena e le emozioni non mancheranno e i telespettatori rimarranno incollati allo schermo. La prima stagione delle fiction si era conclusa con diversi interrogativi insoluti che ora, nel secondo capitolo della vicenda, troveranno una risposta. Ma cosa vedremo e quali vicissitudini caratterizzeranno la famiglia Borghi? Ecco per voi qualche piccola anticipazione!

Buongiorno mamma, cosa era successo nella prima stagione: come era finita l’ultima puntata

Quando va in onda Buongiorno mamma e cosa succede

Ricordiamo che l’appuntamento con la fiction è previsto per questa sera, mercoledì 15 febbraio, su Canale 5 a partire dalle 21.20. Dopo la prima puntata di oggi, le altre puntate della seconda stagione andranno in onda di venerdì, a cominciare dal prossimo 17 febbraio. Come anticipato, anche in questo secondo capitolo della fiction, i colpi di scena non mancheranno, a partire da quelli che investiranno il personaggio di Anna. Come si ricorderà, la fiction si era chiusa con la donna che era ancora in coma ma stando alle anticipazioni, nel secondo capitolo di Buongiorno Mamma Anna – dopo ben 8 anni – si risveglierà! La donna tornerà, dunque, ad abbracciare la propria famiglia ma sarà travolta da numerosi dubbi. Uno di questi riguarda il coma, rispetto al quale la donna ritiene sia stata causato da un’aggressione e non da un casuale incidente. Insomma, le soprese non mancheranno e i misteri verranno via via svelati. Le emozioni sono garantite!

Gli episodi

Ma quanti sono gli episodi di Buongiorno mamma? Pocanzi si è detto che le puntate della seconda stagione andranno in onda di venerdì e in totale, sono 12 gli episodi che compongono il sequel di Buongiorno mamma. Ogni puntata dura 50 minuti e verranno trasmesse su Canale 5 due per volta, per un totale di sei prime serate. Questa settimana andranno in onda due appuntamenti della fiction, poi ci si limiterà all’episodio del venerdì. Il finale di stagione è invece previsto per il 17 marzo.