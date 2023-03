Buongiorno mamma 2, anticipazioni quinta puntata: trama episodi venerdì 10 marzo 2023

Proseguono le appassionanti e intrigate vicende della famiglia Borghi nella fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta Buongiorno Mamma. In onda in queste settimane stiamo vedendo la seconda stagione: dopo l’ultima puntata fan e telespettatori non vedono l’ora di tuffarsi nel prossimo appuntamento che sarà trasmesso venerdì 10 marzo. Ma cosa vedremo in tv? Ecco tutte le anticipazioni.

Cosa è successo nell’ultima puntata di Buongiorno mamma 2

Questo secondo capitolo, in sei puntate, ci sta portando ancora una volta dentro le vicende della famiglia Borghi, una famiglia speciale, con una mamma speciale, di certo non “convenzionale”. Una famiglia che si troverà ad affrontare nuove sfide e nuove difficoltà. Come sempre vedremo la storia del presente intrecciarsi con quella del passato. Ma dove siamo arrivati nella trama? Nell’ultima puntata Anna si è trovata alle prese con un dilemma: raccontare a Sole la verità sulla sua nascita oppure no? Guido è contrario, ritiene che non sia ancora arrivato il momento giusto per una simile rivelazione sia perché la ragazza ha appena ritrovato la mamma che s’è appena risvegliata dal coma, sia perché ha appena partorito. Alla fine però la verità è uscita fuori. Anna cerca allora un contatto dopo che proprio Sole ha capito di essere la figlia di Maurizia. Intanto Agata ha deciso di lasciare casa Borghi per andare a casa di Mauro che non le dice di aver conosciuto la mamma Maurizia.

Anticipazioni Buongiorno mamma 2 puntata di venerdì 10 marzo 2023, cosa vedremo in tv nel quinto episodio

Ma cosa ci aspetta dunque tra sette giorni e cosa vedremo nella quinta puntata di Buongiorno mamma 2? Secondo le anticipazioni Sole ha bisogno di sapere se Vincenzo è suo padre e gli chiede di effettuare un test del DNA. Guido entra in crisi, temendo di perderla. La famiglia Borghi rischia di frantumarsi per sempre? Il legame che li ha sempre contraddistinti riuscirà ad essere ricostruito? L’appuntamento è allora per venerdì prossimo, 10 marzo 2023, sempre in prima serata su Canale 5 dalle 20.45.

