Buongiorno mamma 2 va in onda anche venerdì 3 marzo 2023? Data e anticipazioni quarta puntata

La serie televisiva Buongiorno mamma, quest’anno alla sua seconda stagione, racconta la vita e la complicata storia d’amore di una coppia – Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta – con quattro figli. Canale 5 doveva mandare in onda la terza puntata la scorsa settimana, ma così non è stato. Quando andrà in onda? Martedì o venerdì?

Quando andrà in onda la terza puntata della serie tv

La terza puntata di Buongiorno Mamma 2, inizialmente prevista per venerdì 24 febbraio scorso, ma Mediaset ha deciso di modificare la programmazione a causa della morte del giornalista Maurizio Costanzo. Vediamo quando verrà trasmessa… Canale 5 ha disposto che Buongiorno mamma andrà in onda stasera martedì 28 febbraio 2023, mentre la puntata successiva sarà regolarmente trasmessa venerdì 3 marzo garantendo quindi alla fiction per la prima volta un doppio appuntamento settimanale.

Le altre puntate andranno in onda come da programmazione: venerdì 3 marzo andrà in onda la quarta puntata, con gli , episodi 7 e 8; venerdì 10 marzo sarà la volta della penultima puntata, con gli episodi 9 e 10 e infine venerdì 17 marzo è prevista la sesta e ultima puntata con gli episodi 11 e 12. Per tutti coloro che sono interessati a vedere le repliche della serie televisiva oppure, nel caso in cui si siano persi una puntata, siano interessati a vederla, sarà possibile farlo su Mediaset Play.

La trama della terza puntata di Buongiorno mamma 2

Da indiscrezioni risulta che nella terza puntata Anna potrebbe decidere di raccontare a Sole la verità sulla sua nascita. Ma Guido è contrario, ritiene che non sia ancora arrivato il momento giusto per una simile rivelazione sia perché la ragazza ha appena ritrovato la mamma che s’è appena risvegliata dal coma, sia perché ha appena partorito. Agata, invece, ha deciso di lasciare casa Borghi per andare a casa di Mauro che non le dice di aver conosciuto la mamma Maurizia. Cosa succederà adesso?