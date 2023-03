Come finisce Buongiorno mamma 2? Trama e spoiler ultima puntata 17 marzo 2023. Siamo arrivati alla sesta e ultima puntata della seconda stagione di “Buongiorno Mamma”, con Raul Bova e Vittoria Puccini. Come abbiamo visto, Guido viene indagato per l’omicidio di Maurizia. Il finale di stagione, con la serie televisiva ambientata a Bracciano, verrà messo in onda da Canale 5 nella giornata di venerdì 17 marzo 2023, alle ore 21.20.

Come finisce Buongiorno Mamma 2?

Secondo la storia data a questa nuova stagione della serie televisiva, la famiglia Borghi dovrebbe essere vicina a scoprire tutta la verità attorno al personaggio di Maurizia. Anna, in concomitanza, proverà a ricordare tutto quello che dovrebbe sapere riguardo il “giorno più brutto della sua vita”. Nonostante l’immenso sforzo mentale, dovrebbe riuscire a ricordare tutti i particolari. Nel frattempo, Guido aiuterà Sole e Vincenzo Colaprico nelle indagini riguardanti Maurizia. Tutto questo, nonostante l’uomo si prepari ad attraversa un periodo che viene definito “molto burrascoso”.

Guido, infatti, all’interno delle indagini verrà sospettato dell’omicidio della migliore amica della moglie, con Anna che non reagirà bene alla notizia. La donna, infatti, lascerà da solo il marito, decidendo di abbandonare la casa coniugale e trasferendosi, almeno momentaneamente, presso la madre. La storia di “Buongiorno Mamma”, è scritta dall’autrice Elena Bucaccio. La serie televisiva s’ispira a una storia vera, ovvero di quando nel 1988 la signora Angela Calise Moroni finì in coma per un grave malore legato a un improvviso calo del potassio nel suo corpo.

La sesta puntata di “Buongiorno Mamma 2”, sarà composta dall’undicesimo e dodicesimo episodio della serie televisiva targata Mediaset. Infatti, Canale 5 ha optato di dividere questa stagione in sei puntate totali da mandare in prima serata, tutte composte da due episodi ciascuna. L’undicesimo episodio della serie televisiva con Raoul Bova, intitolato “Un atto di fede”, dovrebbe regalare ai fan della fiction degli importanti colpi di scena riguardo la famiglia Borghi.