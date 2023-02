La Legge di Lidia Poët su Netflix, chi è la prima avvocata italiana: la storia vera

Lidia Poet era una giovane e ostinata donna nata nel 1855 che desiderava con tutte le sue forze diventare un avvocato. Un obiettivo che è riuscita a portare a compimento. È stata la prima italiana iscritta all’albo, ma poco dopo è stata radiata solo in quanto donna, con un pronunciamento nel 1883, della Corte d’Appello di Torino, che chiariva: “Sarebbe disdicevole e brutto vedere le donne discendere nella foresta palestra”.

La vita della prima avvocatessa italiana diventa una serie tv

È sulla vita della prima avvocatessa d’Italia che si basa la serie tv in sei episodi che da domani 15 febbraio andrà in onda su Netflix. ‘La legge di Lidia Poet’, una fiction prodotta da Matteo Rovere e creata da Guido Iuculano e Davide Orsini. A interpretare la giovane professionista sarà Matilda De Angelis che, per niente rassegnata alla decisione della Corte d’Appello di Torino, si prepara a combattere quella sentenza. Intanto continua a esercitare la professione forense nello studio del fratello, interpretato da Pier Luigi Pasino. In questo contesto si inserisce un nuovo personaggio. Jacopo Barberis – Edoardo Scarpetta – un giornalista che guida Lidia nel mondo degli ospedali psichiatrici e dei fanatici dello spiritismo di Cesare Lombroso.

La ricostruzione della vita di Lidia Poet

Della vita di Lidia, però, si sa poco. Gli autori hanno potuto spaziare ricorrendo a generi differenti: il giallo storico, il romance non convenzionale e il light procedural. È una storia di femminismo, nella quale la protagonista porta avanti il suo progetto di vita professionale, senza fermarsi di fronte alle limitazioni imposte dall’epoca. Una donna estremamente moderna le cui vicende vengono ricostruite non basandosi interamente sui fatti realmente accaduti, ma “su elementi della realtà” hanno chiarito i creatori e sceneggiatori della serie tv Guido Iuculano e Davide Orsini. Una storia che affascina proprio per la caparbietà e la determinazione con la quale la giovane protagonista porta avanti il suo progetto senza scoraggiarsi di fronte agli ostacoli che trova sulla sua strada.