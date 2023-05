Nastri d’argento 2023: date, candidature, Mare Fuori serie dell’anno. Ecco tutte le informazioni

Nastri d’argento 2023. Proprio in queste ultime ore sono state annunciate le candidature per quelli che saranno i Nastri d’Argento Grandi Serie, ovvero i premi e i riconoscimenti che vengono di consueto dedicati alle serie nostrane, quelle italiane di miglior successo ed apprezzamento da parte del pubblico. Scopriamo insieme i candidati di quest’anno, continuate a leggere!

Nastri d’argento 2023: Mare Fuori è la serie dell’anno

Saranno i Giornalisti cinematografici a decretare i vincitori, e che saranno chiamati a votare trenta produzioni che sono andati in onda dal 2022 fino al 30 aprile 2023. Le premiazioni si terranno nella città partenopea di Napoli, e manca davvero poco: si attendono per il prossimo 17 giugno. Il tutto sarà organizzato anche con il contributo della Film Commission Regione Campania. Stiamo parlando, ovviamente, dei titoli più significativi che sono andati in scena durante l’anno e che rappresentano la creme de la creme della produzione televisiva italiana. Sono diverse e variegate le categorie che verranno premiate: crime, dramedy, comedy e docuserie. Un unico grande riconoscimento, già noto al momento, invece, è riservato alla Serie dell’Anno, che in questo caso è stato già ottenuto da Mare Fuori, per il successo grandissimo ottenuto e la grande copertura mediatica delle sue puntate. Ecco allora tutte le candidature raggruppate per categorie.

Le candidature dei Nastri d’Argento Grandi Serie 2023: le categorie

Ora, andiamo al sodo: di seguito vi proponiamo le cinquine con i candidati nelle varie categorie in gara per i Nastri d’Argento Grandi Serie 2023:

Esterno notte (Rai Fiction),

The bad guy (Prime Video),

La vita bugiarda degli adulti (Netflix)

Tutto chiede salvezza (Netflix)

The good mothers (Disney+)

Miglior serie Crime

Rocco Schiavone – quinta stagione (Rai Fiction)

Christian – seconda stagione (Sky)

Il Patriarca (Mediaset)

Sei donne. Il mistero di Leila (Rai Fiction)

La legge di Lidia Poët (Netflix)

Miglior serie Dramedy

Black out – Vite sospese (Rai Fiction)

Resta con me (Rai Fiction)

Corpo libero (Paramount+)

Prisma (Prime Video)

Shake (Rai Fiction)

Migliori serie Comedy

Boris 4 (Disney+),

Call my agent (Sky)

Sono Lillo (Prime Video)

I delitti del Barlume (Sky)

Incastrati – stagione 2 (Netflix)

Miglior Docuserie

Il caso Alex Schwazer (Netflix)

Wanna (Netflix)

L’ora – Inchiostro contro piombo (Mediaset)

Vatican girl – La scomparsa di Emanuela Orlandi (Netflix)

Circeo (Paramount+)

Miglior Film tv