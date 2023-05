Mare Fuori 4, al via le riprese: Ciro Ricci è vivo? Il ritorno del Chiattillo, ultime news

Con grande gioia dei fan, sono finalmente iniziate le riprese di “Mare Fuori 4”. Ad annunciarlo Maria Esposito, l’attrice che interpreta Rosa Ricci nella serie televisiva RAI, che si è fatta immortalare su Instagram con il copione delle battute per le riprese della nuova stagione. Una foto emblematica, che dovrebbe significare come almeno Rosa sopravviverà allo sparo nel finale dell’ultima stagione, che vedeva coinvolti anche Don Salvatore e Carmine Di Salvo, ovvero il suo compagno amoroso segreto.

Che filone prenderà Mare Fuori 4?

Anzitutto, bisognerà comprendere dove sia andato a finire quel proiettile sparato nell’ultimo secondo della terza stagione. Le teorie sono molteplici, con alcune che vorrebbero veder sparare Wanda Di Salvo, madre di Carmine, a Don Salvatore Ricci per l’acerrima rivalità tra le due famiglie. Altro scenario, seppur meno plausibile, è quello di un ritorno in pianta stabile di Ciro Ricci. Per la narrazione, il suo personaggio sarebbe morto nella prima stagione televisiva, ma nessuno – fanno notare gli utenti del web – ha mai visto il suo corpo all’interno di una casa di legno. Un sogno proibito per i fan del programma, che sono rimasti molto affezionati al personaggio.

Chiattillo tornerà ad aiutare Carmine Di Salvo?

Qualcuno che ha detto definitivamente “addio” alla serie televisiva, è Nicolas Maupas. L’interprete di Filippo, meglio conosciuto come “Chiattillo”, avrebbe definitivamente diviso le proprie strade dal progetto di “Mare Fuori” e quindi non comparirà quasi sicuramente in nessuna puntata della quarta stagione. Una scelta legata al recasting all’interno della serie televisiva, che conterà gli addii dei personaggi interpretati da Artem (Pino), Valentina Romani (Naditza), la famosa attrice Carolina Crescentini (la direttrice dell’IPM di Napoli Paola Vinci), Serena De Ferrari (Viola Torri), Domenica Cuomo (Gianni “Cardiotrap”), Anna Ammirati (la guardia carceraria Liz). In forse anche la presenza dello stesso Raiz, che potrebbe veder morire il personaggio di Don Salvatore proprio nel primo episodio della quarta stagione.