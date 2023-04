Casting Mare Fuori 4: come partecipare

Mare Fuori è una serie tv che nasce dall’idea di creare il contrasto tra il mare al di fuori del carcere e la voglia di riscatto dei detenuti che si trovano rinchiusi nel penitenziario minorile. Le storie dei giovani detenuti, si ispira alla casa circondariale di Nisida, e ha riscosso un grande successo di pubblico, soprattutto tra i ragazzi. Ora, in vista della quarta stagione della serie, si apre a tutti i giovani interessati a prendere parte a Mare Fuori la possibilità di partecipare come comparsa. Quando iniziano i casting?

Quando sono previsti i casting e chi potrà partecipare

Tutto pronto per dare il via anche al quarto capitolo della fiction, del quale sembra sia già pronta la sceneggiatura. Non resta che tornare a girare, per quanto verranno riaperti i casting ai quali potrà partecipare chiunque sia interessato.

Se le riprese inizieranno a maggio, i casting verranno effettuati nel periodo immediatamente antecedente, per cercare nuovi protagonisti o comparse della 4 stagione di Mare Fuori. Si tratta, perciò, di un appuntamento imminente. A dare maggiori informazioni, in passato, è stata Picomedia, che ha fornito anche i dettagli sulle modalità necessarie a prendere parte ai casting su attocasting.it. è questione di poco tempo perché proprio Picomedia torni a farsi ‘sentire’ per annunciare come prendere parte al casting di Mare Fuori in vista, ormai, dell’imminente, registrazione delle puntate della prossima stagione.

Sono ammessi alle audizioni anche attori alle prime armi

Di certo si tratterà di un appuntamento al quale saranno invitati a partecipare anche attori alle prime armi. È stato il regista a specificare che non sono stati stabiliti limiti per coloro che vogliano partecipare alle audizioni, non serve quindi essere già attori professionisti. Ma viene imposto un limite: l’invito che la produzione fa è quello rivolto ai fan, di consentire le riprese senza creare disagi al lavoro.